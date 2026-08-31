    • 31 de agosto de 2026 - 18:44

    Gobierno nacional: anunció el cierre de 400 Registros del Automotor en todo el país

    La medida forma parte de la segunda etapa de reducción y modernización del sistema registral impulsada por el Ministerio de Justicia. Buscan bajar costos y agilizar los trámites para los usuarios.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno nacional oficializó este lunes el cierre de 400 Registros Seccionales de la Propiedad Automotor en todo el territorio argentino. La medida se enmarca en la segunda etapa del plan de reestructuración y optimización del sector, con el objetivo de recortar gastos operativos, eficientizar el Estado y simplificar las gestiones burocráticas que realizan los ciudadanos.

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    Con este nuevo paquete de clausuras, el Poder Ejecutivo profundiza el proceso de desregulación y control de gastos en dependencias que históricamente operaron bajo esquemas cuestionados por su rentabilidad y su impacto en el costo de transferencia y patentamiento de vehículos.

    El impacto en provincias y los próximos pasos

    La decisión administrativa contempla la unificación de jurisdicciones y la reubicación de expedientes en las oficinas que continuarán operando. Desde el Ministerio de Justicia remarcaron que el objetivo central es tender hacia un sistema 100% digital, transparente y con menores costos tanto para el Estado como para los usuarios que deben realizar trámites registrales a diario.

    Cuáles son los registros automotores que cerrarán

    Mar del Plata Nº 2.

    La Matanza Nº 3.

    Mar del Plata Nº 9.

    Olivos Nº 7.

    Ituzaingó Nº 1.

    Motovehículos de Morón C.

    Capital Federal Nº 67.

    Maquinaria/Créditos Prendarios Capital Federal Nº 8.

    En Córdoba (Embalse, Porteña, Motovehículos de Embalse A, y Motovehículos de Porteña A).

    En Neuquén el Registro Nº 6.

    En Tucumán el Registro N° 2, que tenía pendiente la designación de Encargado por estar intervenido y que el Gobierno comunicó la semana pasada que no procedería ante el proceso de reorganización del sistema nacional.

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