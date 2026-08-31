    • 31 de agosto de 2026 - 18:15

    Caso Facundo Moyano: la madre y la hermana de Candela Arizaga negaron que la joven haya sido víctima de violencia

    Victoria Arizaga Morel, hermana de la modelo, resaltó que “nunca hubo nada raro” en la pareja, sino que “siempre” estaba “todo bien” y negó conocer al hijo de Hugo Moyano.

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    Foto:

    Por Agencia Noticias Argentinas

    La madre y la hermana de Candela Arizaga, novia del exdiputado Facundo Moyano, declararon este lunes en la causa donde se acusa al sindicalista por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, y negaron que la influencer de 23 años haya sido víctima de violencia.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Fuentes del caso informaron que Myriam Puntonet consignó tener conocimiento del vínculo entre su hija y Moyano, con quienes concurrieron a un recital en el Estadio Monumental.

    "Sabía del vínculo hace rato, desde el verano (...) estaban de novios, incluso el 14 de febrero de 2026 fui a comer a la casa de él", sostuvo la madre de la joven durante su testimonio ofrecido en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 31 de la Ciudad de Buenos Aires.

    La testigo expresó que no se entromete en las relaciones de Candela y consideró que sus noviazgos son "normales" y agregó: "Yo nunca supe que ella sufrió violencia en algún vínculo, yo la conozco bien, si pasa algo así me lo hubiera dicho a mí y nunca me lo dijo".

    Por su parte, Victoria Arizaga Morel, hermana de la modelo, resaltó que "nunca hubo nada raro" en la pareja, sino que "siempre" estaba "todo bien" y negó conocer al hijo de Hugo Moyano.

    Al referirse a la publicación que realizó en su cuenta personal de Instagram el mismo día de los hechos, explicó: "Es un estado que publiqué en un estado de enojo, cuando me enteré, puse eso como pudo haber puesto de cualquiera, en general, no algo de Moyano en particular".

    En el mismo sentido que las familiares de Candela se expresó Nicole Bizzoero, amiga de la Arizaga, quien manifestó que no observó alguna situación que "le llame la atención" o "la ponga en alerta".

    "Ella nunca me dijo nada, peleas, como boludeces de una pareja normal (...) En esos encuentros el vínculo era normal, se llevaban bien como cualquier pareja común y corriente; de hecho Facu

    es súper charlatán, siempre que lo vi era estar charlando un montón compartir ideas

    pensamientos, todo dentro de lo normal", describió.

    El lunes 7 de septiembre declararán tres policías respecto al episodio ocurrido el martes 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano.

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