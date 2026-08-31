    • 31 de agosto de 2026 - 09:51

    ARCA amplió la factura electrónica obligatoria a nuevos contribuyentes: lo que hay que saber

    El cronograma comenzará en noviembre y tendrá una segunda etapa en marzo de 2.

    ARCA amplió la factura electrónica obligatoria a nuevos contribuyentes: lo que hay que saber

    ARCA amplió la factura electrónica obligatoria a nuevos contribuyentes: lo que hay que saber

    Foto:

    La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió la obligación de emitir comprobantes electrónicos o utilizar controladores fiscales a nuevos grupos de contribuyentes. La medida fue establecida mediante la Resolución General 5893/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

    Leé además

    ARCA volvió a modificar el calendario de vencimientos del Impuesto a las Ganancias.

    ARCA volvió a prorrogar Ganancias: hasta cuándo se podrá presentar la declaración jurada
    Paso Cristo Redentor: por mal tiempo, retrasaron la reapertura

    Paso Cristo Redentor: por mal tiempo, retrasaron la reapertura

    Desde el 1° de noviembre de 2026, la obligación alcanzará a determinados pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente.

    La disposición también comprende a los contribuyentes incorporados al Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.

    En una segunda etapa, desde el 1° de marzo de 2027, deberán emitir comprobantes electrónicos los sujetos que no estén alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

    Los contribuyentes comprendidos podrán utilizar los sistemas habilitados por ARCA para generar facturas y demás documentos respaldatorios de sus operaciones.

    Los comprobantes impresos quedarán reservados como mecanismo de contingencia para los casos en los que no sea posible utilizar los medios electrónicos autorizados.

    La medida amplía la digitalización de las operaciones y la trazabilidad fiscal de sectores que hasta ahora contaban con excepciones al régimen general.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Marcelo Colombo se refirió a la morosidad de las familias argentinas que tuvieron que endeudarse

    Previo a la visita del Papa, la Iglesia argentina advirtió sobre el endeudamiento de las familias y pidió que el Gobierno no tenga "una mirada superficial"

    granja tres arroyos cerro sin aviso una planta historica y hay incertidumbre por el futuro de sus trabajadores

    Granja Tres Arroyos cerró sin aviso una planta histórica y hay incertidumbre por el futuro de sus trabajadores

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Violento asalto a un ex campeón del Turismo Carretera: lo golpearon y quemaron su camioneta.

    Violento asalto a un ex campeón del Turismo Carretera: lo golpearon y quemaron su camioneta

    Por Agencia Noticias Argentinas
    una delegacion del vaticano llego a la argentina para preparar la visita del papa leon xiv

    Una delegación del Vaticano llegó a la Argentina para preparar la visita del papa León XIV

    Por Redacción Diario de Cuyo