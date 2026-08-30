Violento asalto a un ex campeón del Turismo Carretera: lo golpearon y quemaron su camioneta.

El ex campeón del Turismo Carretera Walter Hernández sufrió un violento asalto en su campo de la zona de Mar del Plata, donde un grupo de delincuentes ingresó a su propiedad, lo golpeó y posteriormente escapó con su camioneta, que fue encontrada incendiada.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió este domingo y tuvo como víctima al expiloto, quien fue sorprendido por una banda de al menos seis delincuentes que habría irrumpido en su vivienda con fines de robo, lo redujeron y lo sometieron a golpes antes de llevarse distintos elementos.
En el siniestro, habrían logrado llevarse un millón de pesos en efectivo, joyas, documentación personal y los teléfonos celulares de las víctimas que se encontraban presentes en el lugar.
Los delincuentes actuaron en grupo y mantuvieron al expiloto privado de su libertad durante el asalto, además de forzarlo a subirse a su propia camioneta, una Toyota SW4. La investigación busca establecer el recorrido que realizaron después de abandonar el campo y localizar a todos los integrantes de la banda.
Hernández tuvo una extensa trayectoria en el automovilismo argentino y se consagró campeón del Turismo Carretera en 1993. Su nombre quedó especialmente asociado a la categoría durante la década del 90, antes de retirarse de la actividad profesional.
Mientras avanza la investigación, los investigadores trabajan sobre distintas pistas para identificar a los autores del ataque. La camioneta incendiada y el violento ingreso al campo son dos de los elementos centrales que forman parte de las primeras actuaciones del caso.