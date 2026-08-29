La visita de León XIV a Argentina entra en una etapa clave: llega una delegación del Vaticano

Representantes de la Santa Sede arribarán este domingo a Buenos Aires para avanzar en la logística y la seguridad del viaje que el Papa realizará en noviembre.

La visita del papa León XIV a la Argentina comienza a entrar en su etapa de organización definitiva. Una delegación oficial de la Santa Sede llegará este domingo 30 de agosto a Buenos Aires para avanzar en los preparativos logísticos y de seguridad del viaje apostólico previsto para noviembre.

La denominada “Cápsula de la Delegación Oficial de la Santa Sede” arribará al Aeroparque Jorge Newbery a bordo del vuelo LA 2369. Su llegada contará con un operativo especial que incluirá acompañamiento policial durante los traslados y controles a cargo del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal Argentina.

La comitiva se movilizará en un dispositivo compuesto por cinco vehículos. La misión forma parte de las tareas previas necesarias para coordinar con las autoridades argentinas diferentes aspectos de la estadía del Pontífice, particularmente aquellos vinculados con los recorridos, la logística y la seguridad.

Cuándo llegará León XIV a la Argentina La visita ya fue confirmada oficialmente por la Santa Sede. León XIV estará en Argentina del 8 al 11 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján. Será parte de un viaje apostólico por Sudamérica que comenzará en Uruguay y finalizará en Perú.

El recorrido completo del Papa se extenderá del 6 al 17 de noviembre. Primero estará en Uruguay, entre el 6 y el 8; luego llegará a Argentina y, finalmente, viajará a Perú, donde permanecerá hasta el 17. El Vaticano todavía no difundió el programa detallado de actividades que desarrollará en cada ciudad.