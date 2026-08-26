León XIV ya tiene dónde alojarse en Argentina: qué lugares visitará durante su gira

La visita del papa León XIV a la Argentina comienza a tomar forma y ya quedó definido uno de los principales aspectos logísticos de su estadía: el Pontífice se alojará en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires , que funcionará como su base durante los cuatro días que permanecerá en el país.

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León XIV recibirá al Episcopado argentino mientras avanza la organización de su visita al país

La información fue confirmada por Jorge Eduardo Scheinig, arzobispo de Mercedes-Luján , luego de reunirse con León XIV en el Vaticano. Según explicó, el esquema actualmente previsto contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján , aunque todavía resta cerrar el detalle de los encuentros y recorridos que realizará en cada lugar.

La Santa Sede ya confirmó oficialmente que Argentina será una de las escalas del viaje apostólico que León XIV realizará por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre . En territorio argentino estará específicamente del 8 al 11 , antes de continuar hacia Perú.

Durante toda su estadía, León XIV descansará en la Nunciatura Apostólica ubicada en Buenos Aires , la representación diplomática de la Santa Sede en Argentina y residencia habitual del nuncio apostólico.

La intención es que ese edificio funcione como centro operativo del viaje. Incluso cuando se traslade a otras provincias, el esquema contempla que regrese a Buenos Aires para pasar la noche , según adelantó Scheinig.

La delegación que acompañará al Pontífice tendrá otra logística: parte de sus integrantes se alojará en un hotel cercano para facilitar los movimientos, la seguridad y la coordinación de las actividades.

León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre y tendrá como base la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires.

Buenos Aires, Córdoba y Luján: cómo sería el recorrido

Aunque el Vaticano todavía no difundió el cronograma definitivo con horarios y actos, las tres ciudades que visitará León XIV ya fueron confirmadas oficialmente por la Santa Sede.

El esquema que actualmente maneja la organización contempla:

Domingo 8 de noviembre: llegada de León XIV a la Argentina procedente de Uruguay.

llegada de León XIV a la Argentina procedente de Uruguay. Lunes 9: actividades principalmente en Buenos Aires .

actividades principalmente en . Martes 10: traslado a Córdoba , con regreso posterior a la Nunciatura.

traslado a , con regreso posterior a la Nunciatura. Miércoles 11: visita a Luján, uno de los principales centros religiosos del país, antes de continuar su viaje hacia Perú.

Los lugares concretos dentro de cada ciudad todavía están siendo evaluados. Entre los grandes escenarios analizados aparecen el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires; la Basílica de Nuestra Señora de Luján; y el predio de FAdeA, en Córdoba. La aprobación final dependerá de las inspecciones técnicas y de seguridad.

Una cárcel y un encuentro multitudinario también están en estudio

Además de las actividades religiosas e institucionales, la organización trabaja sobre otros posibles encuentros. Uno de ellos sería una visita a personas privadas de su libertad, y entre las posibilidades surgió la cárcel de Villa Devoto, aunque por ahora no existe confirmación definitiva.

También está bajo análisis un encuentro multitudinario con jóvenes. Entre los escenarios mencionados aparece el estadio Monumental de River Plate, aunque Scheinig aclaró que la alternativa continúa en evaluación debido, entre otros factores, a su capacidad de alrededor de 85.000 personas.

La agenda podría incluir además reuniones con religiosos, seminaristas, personas con discapacidad y distintos sectores de la comunidad católica.

Una misión del Vaticano termina de definir la agenda

Mientras avanzan las confirmaciones, una delegación de la Santa Sede trabaja junto a las autoridades argentinas para revisar recorridos, accesos, escenarios y dispositivos de seguridad.

La organización tiene una complejidad particular porque León XIV llegará simultáneamente como máxima autoridad de la Iglesia Católica y como jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, por lo que cada desplazamiento requiere coordinación entre la Santa Sede, el Gobierno nacional, la Iglesia argentina y las distintas jurisdicciones involucradas.

En paralelo, este jueves Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y Raúl Pizarro, secretario general del Episcopado, serán recibidos por León XIV en Roma para repasar el avance de los preparativos.

Con el alojamiento y las ciudades ya definidos, ahora resta conocer el programa definitivo de actividades. La propia Santa Sede aclaró al confirmar el viaje que el itinerario detallado será comunicado posteriormente.