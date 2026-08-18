Toyota fabricará dos papamóviles exclusivos para el paso del papa León XIV por Córdoba y Buenos Aires

La organización de la esperada visita del papa León XIV a la Argentina comienza a tomar forma y trascendieron detalles clave del operativo. Uno de los anuncios más destacados es que la terminal automotriz Toyota tendrá a su cargo la fabricación de dos vehículos especiales para el traslado del Sumo Pontífice.

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De acuerdo con la planificación oficial, la automotriz diseñará y preparará dos unidades exclusivas adaptadas para las estrictas medidas de seguridad y cercanía con los fieles:

El primer papamóvil estará destinado de manera específica a las actividades que el Pontífice desarrollará durante su paso por la provincia de Córdoba.

El segundo vehículo se utilizará en las ceremonias y recorridos previstos en Buenos Aires.

La llegada del Papa a Córdoba se estima tentativamente para el 9 o 10 de noviembre, a la espera de la confirmación formal del cronograma definitivo. Por el momento, ya se definieron los dos puntos centrales que concentrarán las actividades litúrgicas e institucionales:

Predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea): Será el escenario de la multitudinaria misa que espera congregar a cerca de un millón de fieles.

Catedral de Córdoba: El lugar elegido para el solemne encuentro de León XIV con los integrantes de la Curia local.

Ante la magnitud del evento, la provincia desplegará un imponente operativo de seguridad que movilizará a 10.500 efectivos, entre personal policial y cadetes, coordinados para custodiar las distintas instancias del histórico viaje papal que promete marcar un hito en el país.