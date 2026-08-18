    • 18 de agosto de 2026 - 17:32

    Seguridad en Áreas Protegidas: San Juan entregó kits especiales para el manejo seguro de serpientes

    La Secretaría de Ambiente provincial equipó a ocho áreas protegidas y centros operativos con kits de rescate y herramientas para la manipulación controlada de fauna silvestre, priorizando la seguridad y la conservación.

    77a573a378d9dd71b32331017a1bbe0f_L
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Ante la necesidad de fortalecer la respuesta estatal frente a la presencia de fauna silvestre en territorio sanjuanino, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable llevó adelante una jornada de capacitación técnica destinada a equipos de emergencia y agentes de conservación.

    Leé además

    san juan sumo 36 motos y tecnologia para reforzar la prevencion policial en las calles

    San Juan sumó 36 motos y tecnología para reforzar la prevención policial en las calles
    toyota fabricara dos papamoviles exclusivos para el paso del papa leon xiv por cordoba y buenos aires

    Toyota fabricará dos papamóviles exclusivos para el paso del papa León XIV por Córdoba y Buenos Aires

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El encuentro, que tuvo lugar en el Cuartel Central de Bomberos de la Policía de San Juan, reunió a especialistas de áreas protegidas, Policía Ecológica, Policía Rural, Bomberos y del Club Andino Mercedario. La formación fue dictada por el Gabinete de Diversidad y Biología de Vertebrados del Árido (DIBIOVA) de la Universidad Nacional de San Juan, junto al Área de Rescate de Fauna Silvestre.

    Equipamiento clave para la conservación

    Como parte de la estrategia para optimizar la intervención en campo, se hizo entrega de kits institucionales de manejo a ocho puntos estratégicos de la provincia, incluyendo los Parques Naturales Loma de las Tapias, Valle Fértil, La Ciénaga, Pedernal, Parque Presidente Sarmiento, el Sitio Ramsar Lagunas de Huanacache, y los Centros Operativos Calingasta e Interlagos.

    Cada kit contiene herramientas profesionales diseñadas para el bienestar animal y la protección del agente interviniente:

    • Gancho herpetológico.
    • Pinza de sujeción con mordaza engomada.
    • Contenedor de seguridad de 20 litros para el traslado controlado de ejemplares.
    • Un enfoque en la prevención

    El secretario de Ambiente, Federico Ríos, destacó que la iniciativa busca estandarizar los protocolos de rescate, manipulación y liberación de ofidios. "El objetivo es que cada intervención en territorio se realice con la mayor seguridad y responsabilidad, garantizando tanto el bienestar del personal como la preservación de la biodiversidad local", señaló el funcionario.

    La capacitación abordó desde la identificación anatómica de las especies presentes en la provincia hasta los protocolos de primeros auxilios y técnicas de traslocación, consolidando una red de respuesta más eficiente para el cuidado de los recursos naturales en toda la geografía sanjuanina.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    mas taser en las calles sanjuaninas: como actuan sobre el cuerpo y el plan de capacitacion policial

    Más Taser en las calles sanjuaninas: cómo actúan sobre el cuerpo y el plan de capacitación policial

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Más de 40 institutos muestran qué estudiar en San Juan.

    La Semana de la Educación Superior abrió con más de 40 institutos en el Aldo Cantoni

    Por Redacción Diario de Cuyo
    San Juan homenajeó al General San Martín a 176 años de su muerte. Foto: Gentileza Gobierno de San Juan

    San Juan conmemoró el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La UCCuyo sede San Juan será sede de la 9ª edición de los juegos RADU

    UCCuyo: San Juan será sede de la novena edición de los Juegos RADU

    Por Fabiana Juarez