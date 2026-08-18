Seguridad en Áreas Protegidas: San Juan entregó kits especiales para el manejo seguro de serpientes

La Secretaría de Ambiente provincial equipó a ocho áreas protegidas y centros operativos con kits de rescate y herramientas para la manipulación controlada de fauna silvestre, priorizando la seguridad y la conservación.

Ante la necesidad de fortalecer la respuesta estatal frente a la presencia de fauna silvestre en territorio sanjuanino, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable llevó adelante una jornada de capacitación técnica destinada a equipos de emergencia y agentes de conservación.

El encuentro, que tuvo lugar en el Cuartel Central de Bomberos de la Policía de San Juan, reunió a especialistas de áreas protegidas, Policía Ecológica, Policía Rural, Bomberos y del Club Andino Mercedario. La formación fue dictada por el Gabinete de Diversidad y Biología de Vertebrados del Árido (DIBIOVA) de la Universidad Nacional de San Juan, junto al Área de Rescate de Fauna Silvestre.

Equipamiento clave para la conservación Como parte de la estrategia para optimizar la intervención en campo, se hizo entrega de kits institucionales de manejo a ocho puntos estratégicos de la provincia, incluyendo los Parques Naturales Loma de las Tapias, Valle Fértil, La Ciénaga, Pedernal, Parque Presidente Sarmiento, el Sitio Ramsar Lagunas de Huanacache, y los Centros Operativos Calingasta e Interlagos.

Cada kit contiene herramientas profesionales diseñadas para el bienestar animal y la protección del agente interviniente:

Gancho herpetológico.

Pinza de sujeción con mordaza engomada.

Contenedor de seguridad de 20 litros para el traslado controlado de ejemplares.

Un enfoque en la prevención El secretario de Ambiente, Federico Ríos, destacó que la iniciativa busca estandarizar los protocolos de rescate, manipulación y liberación de ofidios. "El objetivo es que cada intervención en territorio se realice con la mayor seguridad y responsabilidad, garantizando tanto el bienestar del personal como la preservación de la biodiversidad local", señaló el funcionario.