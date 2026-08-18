La Semana de la Educación Superior abrió con más de 40 institutos en el Aldo Cantoni

Más de 40 institutos de educación superior de San Juan participan desde este martes de una muestra en el estadio Aldo Cantoni, donde presentan su oferta académica a estudiantes que buscan continuar su formación después de la secundaria. La actividad forma parte de la Semana de la Educación Superior , organizada por el Ministerio de Educación provincial.

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La apertura fue encabezada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes , quien recorrió junto a distintas autoridades los espacios preparados por instituciones de gestión estatal y privada. Allí, los visitantes pueden conocer carreras, tecnicaturas, profesorados y distintas alternativas de formación disponibles en la provincia.

Bajo el lema “La educación superior abre caminos: formarse hoy, transformar mañana” , la propuesta busca concentrar en un mismo lugar información que permita a los jóvenes comparar opciones, realizar consultas y comenzar a definir su futuro académico.

“Queremos que nuestros estudiantes conozcan todas las posibilidades que tienen para continuar estudiando en San Juan. Esta muestra pone en un mismo lugar una oferta muy amplia y diversa y permite que cada joven pueda informarse, preguntar y proyectar su futuro a partir de las opciones que existen en nuestra provincia”, señaló Fuentes.

La muestra reúne 21 institutos de formación docente y técnica de gestión estatal y otros 21 de gestión privada , con una oferta amplia de carreras.

Más de 40 institutos estatales y privados presentan su oferta académica en el estadio Aldo Cantoni.

Entre las alternativas disponibles se encuentran:

Profesorados de Nivel Inicial y Primaria .

Profesorados en Biología, Teatro y Tecnología , entre otras disciplinas.

Tecnicaturas en Energías Renovables .

Seguridad Pública .

Enfermería .

Exploración y Prospección Minera .

Otras propuestas de formación técnica vinculadas a distintos sectores productivos y de servicios.

Cada institución preparó su propio espacio con actividades destinadas a mostrar parte de las experiencias que desarrollan habitualmente dentro de sus comunidades educativas.

Actividades dentro y fuera del estadio

La exposición no se limita únicamente a los stands informativos. Durante las jornadas también se desarrollan distintas actividades culturales, recreativas, deportivas y educativas.

Dentro del Aldo Cantoni están previstas:

Un streaming en vivo .

Una presentación de destreza con carabinas .

Danzas neoclásicas, folclóricas y contemporáneas.

Una liberación de libros .

Interpretaciones musicales y corporales.

Una muestra deportiva.

Una exhibición gimnástica.

En los alrededores del estadio también se desplegaron propuestas como juegos integradores, malambo y malambo con boleadoras, actividades de lenguaje de señas, una demostración de la Sección Canes de la Escuela de Policía, un podcast en vivo, un robot que recorrió el predio y una exposición de autos antiguos.

El director de Educación Superior, Emanuel Ponce, y la directora de Educación Privada, Andrea Fernández, acompañaron el desarrollo de la jornada y destacaron la participación de los institutos en una propuesta que busca acercar la educación superior a estudiantes y familias.

La exposición permanecerá abierta este martes hasta las 17.30 y continuará este miércoles de 8.30 a 15 en el estadio Aldo Cantoni.

La Semana de la Educación Superior continuará hasta el viernes

La agenda comenzó además este martes con los Talleres de Exploración Vocacional Inicial y Proyecto de Vida, realizados en el Instituto Margarita Ferrá de Bartol.

Las próximas actividades serán:

Miércoles 19: de 16 a 18, se realizará el 1er Conversatorio de Institutos Superiores de Formación Técnica en el Centro Tecnológico del Ministerio de Educación.

Jueves 20: en el Instituto Santa María de la Universidad Católica de Cuyo se desarrollará el 5to Encuentro de Directores de Educación Superior , que incluirá la presentación de un libro y el 1er Encuentro de Desarrollo Curricular.

Viernes 21: también en el Instituto Santa María, de 10.30 a 13 y de 14 a 16, tendrá lugar el cierre del 1er Encuentro de Desarrollo Curricular y la 2da Jornada de Desarrollo Profesional Docente.

El cronograma completo, las instituciones participantes, la oferta educativa y las resoluciones vinculadas con la Semana de la Educación Superior pueden consultarse a través del espacio habilitado por el Ministerio de Educación.