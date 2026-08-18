Tres sanjuaninos ganaron más de $28 millones en distintos juegos de azar

San Juan volvió a quedar en el centro de las buenas noticias para los apostadores. En los últimos sorteos se registraron cuatro premios millonarios , entre ellos un ganador de $10 millones y dos afortunados que acertaron cinco números en el Quini 6 y se llevaron $9.288.885 cada uno .

Del folclore a Tribunales: cinco famosos sanjuaninos que tuvieron problemas con la Justicia

Los sanjuaninos compiten en el Torneo Argentino de Cadetes en Mendoza

El premio más importante correspondió al sorteo nocturno de la Quiniela de San Juan del 14 de agosto de 2026 , donde el número ganador fue el 751 . La jugada que resultó favorecida fue realizada en la Subagencia 930, de Capital , y el afortunado apostador se quedó con un premio de $10 millones .

El resultado generó expectativa entre los habituales jugadores de la zona, ya que el premio quedó en manos de un apostador sanjuanino que realizó su jugada en una subagencia capitalina.

A este premio se sumaron dos importantes aciertos en el Quini 6 , correspondientes al sorteo N° 3400 , realizado el 16 de agosto. En la modalidad de 5 aciertos , hubo dos ganadores que se llevaron $9.288.885 cada uno .

Una de las jugadas ganadoras fue realizada en la Agencia 305 de Capital , con los números: 02 - 06 - 09 - 32 - 35. La otra boleta favorecida fue vendida en la Subagencia 120 de Rawson y tuvo la siguiente combinación: 02 - 06 - 09 - 10 - 35

De esta manera, dos apostadores sanjuaninos quedaron a un paso del premio mayor y consiguieron embolsar una suma superior a los $9 millones cada uno.

Otros dos premios millonarios

La racha de fortuna también alcanzó a otros dos apostadores de la provincia. En el Quini 6, un ganador obtuvo $3.170.886 al acertar cinco números en la segunda vuelta. La jugada fue vendida en la Subagencia 68.

Por otra parte, el Telekino también dejó un importante premio en San Juan: un apostador ganó $3 millones con el cartón número 182.52, vendido en la Subagencia 209 de Capital.

Así, entre los distintos sorteos, cuatro apostadores sanjuaninos se repartieron varios millones de pesos, con un premio máximo de $10 millones y dos aciertos que superaron los $9 millones.