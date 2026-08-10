    • 10 de agosto de 2026 - 10:23

    Tres sanjuaninos ganaron en el Quini 6: uno de ellos se llevó más de $143 millones

    El sorteo 3398 dejó tres tickets ganadores en la provincia. Uno obtuvo $143.739.755 en la modalidad Siempre Sale y otros dos se llevaron $1.334.800 cada uno.

    Quini 6.

    Quini 6.

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    San Juan volvió a quedar entre las provincias afortunadas del Quini 6. El sorteo N° 3398, realizado este domingo 9 de agosto, dejó tres ganadores sanjuaninos, con premios millonarios. El más importante fue para un jugador que se llevó $143.739.755, mientras que otros dos afortunados obtuvieron $1.334.800 cada uno.

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    De esta manera, los tres tickets vendidos en San Juan repartieron en total $146.409.355, una cifra que supera ampliamente los 146 millones de pesos.

    Un sanjuanino ganó más de $143 millones

    El premio más importante quedó en manos de un jugador de San Juan que acertó cinco números en la modalidad Siempre Sale.

    El ticket ganador fue vendido en la agencia 504, del departamento Capital, y obtuvo un premio de $143.739.755. Los números correspondientes a la jugada fueron 01, 09, 12, 18, 30 y 40.

    Ahora, la expectativa está puesta en conocer quién es el afortunado que compró el ticket y que, de un momento a otro, se convirtió en ganador de una suma superior a los 143 millones de pesos.

    Otros dos sanjuaninos ganaron $1,3 millones cada uno

    Pero el premio mayor no fue el único festejo en la provincia. Otros dos tickets sanjuaninos resultaron ganadores y cada uno obtuvo $1.334.800.

    Uno de ellos fue vendido en la agencia 952, ubicada en Chimbas, y correspondió a la modalidad Segunda Vuelta, con cinco aciertos. El ticket acertó los números 11, 13, 25, 26 y 30, según la información consignada en la publicación oficial.

    El otro ganador sanjuanino también obtuvo $1.334.800. El ticket fue vendido en la subagencia 804 de Capital y acertó los números 13, 23, 25, 26 y 30.

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