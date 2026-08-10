    • 10 de agosto de 2026 - 09:17

    Orrego anunció que renovarán y ampliarán el Centro René Favaloro en Rawson: los detalles de la obra

    La obra contemplará la refacción de 2.881,3 m² y la ampliación de 603,83 m², lo que permitirá renovar sectores existentes y generar nuevos espacios para responder de manera más eficiente a las necesidades de quienes concurren al centro de salud.

    Orrego anunció que renovarán y ampliarán el Centro René Favaloro en Rawson: los detalles de la obra

    Orrego anunció que renovarán y ampliarán el Centro René Favaloro en Rawson: los detalles de la obra

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    El gobernador Marcelo Orrego anunció que el Centro de Salud René Favaloro, conocido como “La Rotonda”, será ampliado y remodelado para mejorar la atención de las familias de Rawson y del Gran San Juan. La obra contemplará la intervención de más de 3.400 m² y se ejecutará en cinco etapas, sin necesidad de cerrar el establecimiento ni interrumpir la atención.

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    El Gobierno de San Juan proyecta una intervención integral en el Centro de Salud René Favaloro, conocido por los vecinos como “La Rotonda”, con el objetivo de mejorar sus instalaciones, sumar nuevos espacios y optimizar la atención que reciben diariamente las familias de Rawson y del Gran San Juan.

    Uno de los principales beneficios del proyecto será que la atención médica no se verá interrumpida durante la ejecución de los trabajos. La obra se desarrollará en cinco etapas, con una planificación diseñada especialmente para que el establecimiento pueda continuar funcionando y las familias sigan accediendo a sus servicios de salud mientras se realizan las mejoras.

    Más espacios para una atención más cómoda y accesible

    Entre las intervenciones previstas se encuentra la ampliación del sector de Pediatría, que contará con un ingreso independiente y mejores condiciones de accesibilidad, generando un espacio más adecuado para la atención de niñas y niños.

    También se proyectará la reestructuración del laboratorio y la reorganización de sectores como Farmacia, Kinesiología y sanitarios, buscando mejorar la distribución y el funcionamiento general del edificio.

    A esto se sumará la renovación de consultorios, salas de espera y áreas de atención, con mejoras destinadas a brindar mayor comodidad a los pacientes y mejores condiciones para el desarrollo de las tareas de los equipos de salud.

    De esta manera, la intervención permitirá que el Centro René Favaloro cuente con una infraestructura más moderna, funcional y accesible, acompañando las necesidades de una comunidad que podrá seguir recibiendo atención durante la ejecución de la obra.

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