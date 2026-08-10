Convocan en San Juan a personas y familias que quieran adoptar a una niña de 11 años

El Poder Judicial de San Juan lanzó una convocatoria pública excepcional para encontrar una persona o familia que quiera asumir la guarda con fines de adopción de una niña de 11 años . La medida fue dispuesta luego de que se agotaran las búsquedas entre las personas que ya estaban inscriptas en los registros de aspirantes a guarda con fines de adopción.

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La convocatoria está a cargo de la Jueza de Familia de Primera Nominación, Dra. Marianela López , en coordinación con la Unidad Tutelar de la Oficina Judicial de Familia y el Registro Único de Adopción (RUA).

Según la información difundida por el Poder Judicial, se trata de una niña respetuosa, educada, cariñosa, colaboradora y empática . Si bien inicialmente puede mostrarse algo tímida, logra establecer vínculos positivos tanto con sus pares como con los adultos responsables de su cuidado.

Entre sus actividades preferidas se encuentran pintar, bailar y practicar patinaje artístico , además de disfrutar de espacios deportivos y recreativos.

Actualmente asiste a una escuela de Educación Especial , donde se destaca por sus aprendizajes y por su manera de relacionarse con los demás. También cuenta con acompañamiento de profesionales que favorecen su desarrollo integral y su proceso de autonomía.

Desde el Poder Judicial señalaron que necesita una persona o familia afectuosa, estable y comprometida, que pueda ofrecerle contención, seguridad y acompañamiento, respetando sus tiempos y necesidades particulares y ayudándola a potenciar sus capacidades.

Quiénes pueden postularse para la adopción

La convocatoria está abierta a personas solas, matrimonios, parejas o familias con o sin hijos, siempre que cuenten con disposición emocional, recursos afectivos y compromiso para acompañar de manera sostenida a la niña en la construcción de su proyecto de vida familiar.

Un dato importante es que no es necesario estar previamente inscripto en el Registro Único de Adopción para realizar una primera consulta. Las personas interesadas recibirán información y orientación del equipo especializado y, posteriormente, deberán atravesar las instancias de evaluación correspondientes.

Cómo contactarse con el Registro Único de Adopción

Quienes estén interesados pueden solicitar una entrevista con el Registro Único de Adopción (RUA) por teléfono o correo electrónico: teléfonos: 4211677 o 2645807079, de 8 a 13, correo electrónico: [email protected], dirección: Caseros 390 Sur, 1° piso, Capital.

Desde el Poder Judicial aclararon que presentarse a la convocatoria no implica una selección automática ni genera el derecho a iniciar una vinculación. Todas las postulaciones serán evaluadas teniendo como eje el interés superior de la niña, su historia personal, sus necesidades y su derecho a ser escuchada.

Además, la información vinculada con su historia personal, situación de salud y apoyos específicos será brindada de manera reservada durante el proceso de evaluación, con el objetivo de preservar su dignidad, intimidad e identidad.