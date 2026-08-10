Con temperaturas bajo cero, así estará el tiempo en San Juan este lunes 10 de agosto

San Juan tendrá este lunes una mínima de -1°C y una máxima de 13°C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

San Juan arrancará este lunes 10 de agosto con una mañana muy fría y temperaturas bajo cero. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima será de -1°C, mientras que la máxima llegará a 13°C durante la tarde. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones.

De acuerdo con los datos del SMN, durante la mañana se registrará la temperatura más baja de la jornada, con -1°C, cielo parcialmente nublado y viento del sector sur de entre 13 y 22 km/h.

Con el correr de las horas, el termómetro comenzará a subir hasta alcanzar los 13°C por la tarde. Las condiciones del cielo se mantendrán parcialmente nubladas y la probabilidad de precipitaciones será del 0%. Por la noche, la temperatura descenderá nuevamente hasta los 10°C, con viento del sur de entre 7 y 12 km/h y sin posibilidades de lluvia.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.