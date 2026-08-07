Luego del viento, mirá cómo estará el tiempo en San Juan este viernes 7 de agosto

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes 7 de agosto una jornada con condiciones estables en la provincia de San Juan, sin probabilidad de precipitaciones y con temperaturas que oscilarán entre los 2°C de mínima y los 18°C de máxima.

De acuerdo con el pronóstico, la mañana comenzará con cielo algo nublado y una temperatura cercana a los 2°C, por lo que se recomienda salir bien abrigados durante las primeras horas del día. Por la tarde, el ambiente se tornará más agradable con una máxima de 18°C y cielo parcialmente nublado, mientras que durante la noche persistirá la nubosidad parcial y la temperatura descenderá hasta los 13°C.

En cuanto al viento, soplará del sector norte con velocidades de entre 13 y 22 km/h a lo largo de toda la jornada, sin ráfagas significativas previstas. Además, la probabilidad de lluvias se mantendrá en 0% durante todo el día.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.