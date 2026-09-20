    • 20 de septiembre de 2026 - 21:51

    Después del fuerte viento, cómo seguirá el tiempo en San Juan durante la próxima semana

    Tras una jornada marcada por las ráfagas, el SMN anticipa un inicio de semana fresco y un marcado ascenso de temperatura hacia el jueves, cuando la máxima llegará a 35°.

    Caída de árboles.

    Caída de árboles.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después del fuerte viento que afectó a San Juan este domingo, el tiempo tendrá un comienzo de semana fresco, aunque las temperaturas irán en aumento de manera progresiva. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las máximas pasarán de los 22° del lunes a los 35° del jueves, para luego volver a descender hacia el fin de semana.

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    El lunes se presentará con una máxima de 22° y una mínima de 7°, cielo parcialmente nublado y viento del sur durante la mañana. Será una jornada fresca después de las condiciones ventosas registradas durante el domingo.

    Para el martes, el termómetro marcará entre 7° y 23°. El viento continuará del sector sur durante parte de la jornada, luego rotará al noreste y finalmente al este.

    El miércoles tendrá una mínima de 10° y una máxima de 23°, con cielo parcialmente nublado. Durante la jornada se espera viento del noroeste, mientras que hacia la noche cambiará al sector este.

    Pron&oacute;stico del tiempo en San Juan.

    Pronóstico del tiempo en San Juan.

    El viento Zonda regresará el jueves

    El cambio más marcado se producirá el jueves, cuando la temperatura máxima trepará hasta los 35°, con una mínima de 10°. El cielo estará parcialmente nublado y se espera viento del oeste con ráfagas de entre 42 y 50 km/h, por lo que será necesario volver a prestar atención a las condiciones ventosas.

    El viernes continuará cálido, aunque con un leve descenso: se espera una máxima de 32° y una mínima de 10°, cielo parcialmente nublado y viento del sur.

    Finalmente, el sábado tendrá temperaturas de entre 21° y 30°, con cielo parcialmente nublado y nuevamente viento del sur.

    Así, la semana tendrá un marcado salto térmico, con mañanas frescas al comienzo, un fuerte ascenso hacia el jueves y temperaturas más moderadas durante el cierre del período.

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