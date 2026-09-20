El intenso viento provocó cortes de luz en diferentes zonas de San Juan y afectó el servicio de agua potable en Ullum

El fuerte temporal de viento que azotó a San Juan durante este domingo provocó inconvenientes en distintos puntos de la provincia, principalmente sobre la infraestructura eléctrica. Las intensas ráfagas generaron cortes de suministro en varias zonas y obligaron a desplegar equipos para avanzar con las tareas de reparación.

Fuertes ráfagas de viento provocaron caída de árboles, ramas y cables en distintos puntos de San Juan

Después del fuerte viento, cómo seguirá el tiempo en San Juan durante la próxima semana

Entre los departamentos afectados se encuentran Zonda, Ullum, Rawson, Rivadavia y Chimbas , además de sectores aledaños. Los equipos técnicos y operativos trabajan de manera ininterrumpida para atender los daños y restablecer el servicio eléctrico .

Desde la distribuidora solicitaron a los vecinos no manipular cables caídos ni acercarse a postes, transformadores u otros elementos de la red que pudieran haber quedado dañados . Ante situaciones de riesgo, se recomienda realizar el reporte a través de la Oficina Virtual o comunicarse al 0800-666-3637 .

La situación generó además un inconveniente en el servicio de agua potable en Ullum . Según informó Obras Sanitarias , el establecimiento potabilizador del departamento se encuentra sin abastecimiento de energía eléctrica como consecuencia del temporal.

Por este motivo, el servicio de agua potable se verá afectado en todo Ullum hasta que la empresa distribuidora de energía pueda restablecer el suministro .

Desde Obras Sanitarias pidieron a los vecinos extremar el cuidado de las reservas de los tanques domiciliarios y priorizar el agua para actividades básicas como bebida, higiene y alimentación.

El organismo recordó que los tanques domiciliarios permiten afrontar este tipo de situaciones durante más de 24 horas, siempre que se realice un uso racional del agua potable.

Para realizar consultas o informar inconvenientes vinculados al servicio, Obras Sanitarias habilitó los números 264-506-4444 y 0800-222-6773.