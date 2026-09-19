Cierran el paso Cristo Redentor por el mal tiempo: cuándo volverían a habilitarlo

El Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado desde las 14 de este sábado 19 de septiembre debido al deterioro previsto de las condiciones meteorológicas en la alta montaña de Mendoza . La medida fue acordada entre las coordinaciones de Argentina y Chile como prevención ante las precipitaciones, nevadas, fuertes vientos y bajas temperaturas pronosticadas para la cordillera.

El paso Cristo Redentor vuelve a funcionar las 24 horas tras un invierno con 34 días de cierre

Según informó el Sistema Integrado Cristo Redentor, la barrera ubicada en Uspallata será cerrada dos horas antes, a partir de las 12, para evitar que los vehículos continúen avanzando hacia los sectores más altos del corredor internacional.

Las autoridades anticiparon que el lunes 21 de septiembre se comunicará el estado actualizado del paso, de acuerdo con la evolución del tiempo y los pronósticos que permitan determinar si existen condiciones para una reapertura segura.

El cierre afecta a todo tipo de vehículos, incluidos particulares, transporte de cargas y turistas. Por ese motivo, se recomendó a quienes tengan previsto viajar hacia Chile consultar previamente los canales oficiales antes de emprender el recorrido.

El cierre preventivo se produce en medio de un escenario meteorológico adverso en la cordillera mendocina. Las precipitaciones comenzaron durante el viernes y, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), continuarán durante buena parte del fin de semana.

Para este sábado se prevé cielo mayormente nublado y precipitaciones débiles desde el mediodía, mientras que desde las 15 el fenómeno alcanzaría prácticamente toda la alta montaña y podría intensificarse especialmente en el sector sur.

Las bajas temperaturas también complican la transitabilidad. En Uspallata se estimaban 6°C, mientras que en Punta de Vacas la temperatura rondaba los -3°C. En los sectores de mayor altitud, el frío era todavía más intenso: -6°C en Puente del Inca y -7°C en Las Cuevas.

Estas condiciones pueden favorecer la formación de hielo y acumulación de nieve sobre la calzada, además de reducir la visibilidad y dificultar las tareas de mantenimiento y despeje de la ruta.

El domingo habrá alerta naranja

El panorama será todavía más complejo durante el domingo. El SMN elevó el nivel de alerta previsto para la cordillera de Mendoza a naranja por nevadas y vientos, ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

La eventual reapertura del Cristo Redentor dependerá de distintos factores, entre ellos la intensidad de las nevadas, el viento, la visibilidad y el estado de los caminos en los sectores de mayor altura.

En este contexto, las autoridades recomendaron evitar los desplazamientos por rutas de montaña si no se cuenta con información actualizada y con vehículos preparados para circular sobre hielo y nieve.

Además, el Paso Pehuenche continúa cerrado, por lo que los principales cruces fronterizos de Mendoza permanecen condicionados por el escenario meteorológico.

Las autoridades solicitaron a los conductores respetar las restricciones y consultar los canales oficiales antes de dirigirse hacia la frontera, ya que la fecha de reapertura estará sujeta exclusivamente a que las condiciones permitan garantizar una circulación segura.