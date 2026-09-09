Temporal en alta cordillera: cierran de forma preventiva este jueves el Paso Cristo Redentor

Las autoridades de control de la Argentina y Chile resolvieron el cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor para este jueves 10 de septiembre, inhabilitando la circulación para todo tipo de vehículos en ambos sentidos durante toda la jornada.
La medida fue adoptada tras una breve apertura registrada este miércoles y en respuesta directa a las intensas condiciones de inestabilidad climática que afectan a la alta cordillera, según precisaron los informes técnicos emitidos por las direcciones de Vialidad de ambos países.
Comunicado Oficial
De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, la decisión busca resguardar la seguridad de los viajeros ante el temporal en alta montaña.
Las coordinaciones fronterizas indicaron que este jueves a las 20:00 horas se emitirá un nuevo reporte con la actualización meteorológica y el estado de la ruta, por lo que recomendaron a los transportistas y particulares planificar los traslados con anticipación y consultar los canales oficiales antes de iniciar viaje hacia la cordillera.