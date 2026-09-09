Temporal en alta cordillera: cierran de forma preventiva este jueves el Paso Cristo Redentor

Las autoridades binacionales dispusieron la interrupción total del tránsito para todo tipo de vehículos en ambos sentidos. La medida se da tras el temporal registrado en la zona y se evaluará la situación este jueves por la noche.

Las autoridades de control de la Argentina y Chile resolvieron el cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor para este jueves 10 de septiembre, inhabilitando la circulación para todo tipo de vehículos en ambos sentidos durante toda la jornada.

La medida fue adoptada tras una breve apertura registrada este miércoles y en respuesta directa a las intensas condiciones de inestabilidad climática que afectan a la alta cordillera, según precisaron los informes técnicos emitidos por las direcciones de Vialidad de ambos países.

Comunicado Oficial De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, la decisión busca resguardar la seguridad de los viajeros ante el temporal en alta montaña.