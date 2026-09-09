    • 9 de septiembre de 2026 - 19:23

    Temporal en alta cordillera: cierran de forma preventiva este jueves el Paso Cristo Redentor

    Las autoridades binacionales dispusieron la interrupción total del tránsito para todo tipo de vehículos en ambos sentidos. La medida se da tras el temporal registrado en la zona y se evaluará la situación este jueves por la noche.

    paso-cristo-redentor
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las autoridades de control de la Argentina y Chile resolvieron el cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor para este jueves 10 de septiembre, inhabilitando la circulación para todo tipo de vehículos en ambos sentidos durante toda la jornada.

    Leé además

    la corrupcion y el desempleo desplazan a la inflacion como la principal preocupacion de los argentinos

    La corrupción y el desempleo desplazan a la inflación como la principal preocupación de los argentinos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Garrahan realizó su primer traslado sanitario nocturno en más de una década: su helipuerto ya funciona las 24 horas.

    El Hospital Garrahan concretó su primer operativo aéreo nocturno tras más de una década de inactividad

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La medida fue adoptada tras una breve apertura registrada este miércoles y en respuesta directa a las intensas condiciones de inestabilidad climática que afectan a la alta cordillera, según precisaron los informes técnicos emitidos por las direcciones de Vialidad de ambos países.

    Comunicado Oficial

    De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, la decisión busca resguardar la seguridad de los viajeros ante el temporal en alta montaña.

    Las coordinaciones fronterizas indicaron que este jueves a las 20:00 horas se emitirá un nuevo reporte con la actualización meteorológica y el estado de la ruta, por lo que recomendaron a los transportistas y particulares planificar los traslados con anticipación y consultar los canales oficiales antes de iniciar viaje hacia la cordillera.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Javier Milei, presidente. 

    El Gobierno evalúa sumar la pesca al nuevo régimen de sanciones por Malvinas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA:

    Chiqui Tapia será investigado por presunto enriquecimiento ilícito: la Justicia Federal quedó a cargo de la causa

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Buena parte de los empresarios alcanzados por las actuaciones del Gobierno integra el directorio o el equipo ejecutivo de Eco (Atlantic) Oil & Gas, compañía vinculada con activos petroleros en Malvinas a través de JHI Associates

    Petróleo en Malvinas: quiénes son las empresas que quedaron en la mira del Gobierno de Milei

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Pity Álvarez.

    El juicio a Pity Álvarez sigue en suspenso: cuándo podría retomarse el debate

    Por Redacción Diario de Cuyo