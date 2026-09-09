    • 9 de septiembre de 2026 - 07:44

    El juicio a Pity Álvarez sigue en suspenso: cuándo podría retomarse el debate

    El proceso por el homicidio de Cristian Díaz volvió a quedar paralizado luego de una recusación presentada por la defensa del músico. La Justicia todavía no fijó una nueva fecha.

    Pity Álvarez.

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    El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz permanece nuevamente en suspenso. El debate oral había comenzado después de que la Justicia determinara que el músico estaba en condiciones de afrontar el proceso, pero una presentación de su defensa volvió a demorar las audiencias.

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    La defensa de Álvarez recusó a los integrantes del tribunal y al fiscal que intervienen en el proceso. La presentación generó una nueva interrupción del debate y ahora deberá resolverse si los funcionarios judiciales continúan al frente de la causa.

    El proceso tiene como eje el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano. Álvarez está acusado por ese crimen y, desde entonces, atravesó distintas instancias judiciales vinculadas con su estado de salud.

    Cuándo podría retomarse el debate

    Por el momento, no hay una fecha confirmada para la reanudación del juicio. El próximo paso será que la Justicia resuelva los planteos realizados por la defensa y determine si el tribunal y el fiscal cuestionados continuarán interviniendo.

    La demora vuelve a extender un proceso que lleva varios años y que ya había sido suspendido anteriormente debido a informes médicos que indicaban que Álvarez no se encontraba en condiciones psíquicas de afrontar un juicio oral.

    En mayo de 2026, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 había considerado que el músico estaba en condiciones de iniciar el proceso, luego de una evaluación de su estado psicofísico. A partir de esa decisión se avanzó con la reactivación del debate.

    El caso por el que Pity Álvarez llegó a juicio

    El expediente se inició por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en Villa Lugano en 2018. Tras el hecho, Álvarez fue detenido y procesado por homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

    El comienzo del juicio había sido postergado en distintas oportunidades debido al estado de salud del cantante. Ahora, una nueva disputa dentro del proceso judicial volvió a dejar el debate sin fecha definida.

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