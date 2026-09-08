Tras el caos en los trenes, el Gobierno analiza sacar los tótems de la SUBE y apostar de lleno al pago digital

Las recurrentes y masivas complicaciones registradas en las últimas semanas en las estaciones cabeceras de trenes de la Ciudad de Buenos Aires donde miles de pasajeros sufrieron largas filas y demoras debido a la caída de las aplicaciones y la intermitencia de los tótems de la tarjeta SUBE aceleraron una decisión de fondo en el Gobierno nacional. La Secretaría de Transporte, bajo la órbita de Mariano Plencovich, volvió a poner sobre la mesa y analiza con fuerza la posibilidad de retirar definitivamente las terminales automáticas de validación de las terminales ferroviarias.

La medida, que deberá instrumentarse formalmente a través de una resolución ministerial en los próximos meses, busca dar un salto tecnológico ante un sistema que mostró fisuras frente a la masividad del uso cotidiano. De acuerdo con los registros oficiales, actualmente hay 11.475.000 tarjetas SUBE activas en todo el sistema, pero las estimaciones oficiales indican que menos del 15% de los usuarios continúa realizando la acreditación de saldo de forma presencial en las terminales físicas.

Ante el inminente retiro de los tótems en los trenes, el Ejecutivo apunta a canalizar la operatoria a través de herramientas tecnológicas que ya se encuentran operativas o en proceso de expansión. Entre las alternativas figuran:

Validación en colectivos: Las validadoras instaladas en las unidades de transporte automotor permiten acreditar las cargas electrónicas de manera directa, una función clave que descentraliza el sistema.

Kioscos y comercios: Quedará supeditado a la decisión de cada comerciante y a los acuerdos particulares que mantengan con la red SUBE para seguir ofreciendo el servicio de acreditación de manera gratuita.

Herramientas digitales: El uso de aplicaciones móviles, pese a los baches técnicos recientes, se consolidará como la vía principal de gestión de saldo.

En paralelo, el plan oficial incluye la modernización de la infraestructura en las propias estaciones de tren. En distintas terminales ya comenzaron a instalarse nuevos molinetes tecnológicos preparados para aceptar alternativas de pago directas —similares a las que operan en los colectivos—, como parte de un proceso integral de actualización del transporte público.

El futuro de la SUBE y los subsidios

Frente a los rumores y debates recurrentes en torno a la herramienta de pago, desde el Gobierno remarcaron con énfasis que la tarjeta SUBE no está en los planes de desaparición. La razón fundamental radica en su rol estratégico como instrumento indispensable para la segmentación y el otorgamiento de subsidios a la demanda, permitiendo aplicar de manera focalizada los descuentos y tarifas diferenciadas para jubilados, pensionados y otros sectores que cuentan con beneficios sociales.