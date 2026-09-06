    • 6 de septiembre de 2026 - 12:55

    Inflación de agosto: qué espera el Gobierno y cuánto proyectan los analistas

    El INDEC difundirá el dato oficial el próximo jueves 10 de septiembre. El mercado estima que el IPC se ubicó en torno al 1,7%, por debajo del 2,1% registrado en julio.

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    La inflación de agosto mantiene la atención del Gobierno y de los mercados, a pocos días de que se conozca el dato oficial. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) el jueves 10 de septiembre.

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    La expectativa es que el índice haya mostrado una desaceleración respecto de julio, cuando la inflación fue del 2,1%. Las estimaciones privadas ubican el resultado de agosto por debajo del 2%.

    De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, los analistas proyectaron una inflación mensual del 1,7% para agosto. La misma estimación fue realizada por el grupo de especialistas que integra el Top 10 del relevamiento.

    Qué espera el Gobierno

    Desde el Gobierno también esperan que la inflación de agosto haya sido inferior a la de julio. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, había anticipado que el índice podría ubicarse por debajo del registro del mes anterior.

    La expectativa oficial se apoya, entre otros factores, en la estabilidad del tipo de cambio y en una menor presión sobre algunos precios, especialmente los vinculados a los alimentos.

    De todos modos, hasta que el INDEC publique el informe, no existe un número oficial para agosto.

    Qué proyectan los analistas

    El REM publicado por el Banco Central el 4 de septiembre reunió las estimaciones de 47 participantes, entre consultoras, centros de investigación y entidades financieras. El promedio de sus proyecciones ubicó al IPC de agosto en 1,7%.

    Para septiembre, en tanto, las expectativas apuntan a una inflación cercana al 1,8%, mientras que para los meses siguientes los especialistas prevén un escenario de relativa estabilidad, sin una caída pronunciada del índice.

    El mercado también proyecta una inflación anual cercana al 30% para 2026.

    Cuándo se conocerá el dato oficial

    La espera terminará el jueves 10 de septiembre, cuando el INDEC publique el informe correspondiente a agosto.

    El dato será clave para determinar si la inflación retomó la tendencia descendente luego del repunte registrado en julio. Si se confirma una cifra cercana al 1,7%, agosto volvería a ubicarse por debajo del 2% mensual.

    Hasta entonces, el 1,7% es una estimación del mercado y no el dato definitivo.

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