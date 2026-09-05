El mercado mejoró su pronóstico de inflación para agosto, pero no espera una fuerte baja en los próximos meses

El mercado ajustó a la baja su estimación de inflación para agosto, aunque las consultoras y bancos que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) no anticipan una desaceleración significativa para los próximos meses. Al mismo tiempo, recortaron con fuerza sus proyecciones sobre la actividad económica argentina para 2026.

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El Banco Central (BCRA) difundió este viernes los resultados del REM correspondiente a la encuesta realizada entre el 27 y el 31 de agosto. El relevamiento contó con la participación de 35 consultoras y centros de investigación, tanto locales como internacionales, además de 12 entidades financieras.

Según las nuevas estimaciones, la inflación de agosto se habría ubicado en 1,7% , una décima menos que lo previsto en el relevamiento anterior.

Sin embargo, el escenario hacia adelante muestra una desaceleración más lenta. Los especialistas esperan que el IPC continúe moviéndose en torno al 2% mensual, aunque comenzando con un "1". En concreto, las proyecciones ubican la inflación mensual entre 1,6% y 1,8% hasta febrero de 2027 .

De esta manera, el mercado no prevé por ahora una caída pronunciada del ritmo de aumento de los precios, pese a la mejora registrada en las últimas estimaciones.

Qué espera el mercado para el dólar

En el mercado cambiario también hubo ajustes en las previsiones. Durante agosto, el dólar oficial mayorista registró un incremento promedio mensual del 0,9%, frente al 1,8% que se había proyectado en el REM de julio.

Para el cierre de 2026, los analistas esperan ahora una suba acumulada del dólar de 12,6%, una corrección a la baja respecto de las previsiones anteriores. Esa evolución quedaría por debajo de la inflación esperada para el período.

Para los próximos 12 meses, en cambio, el mercado proyecta una variación del tipo de cambio ligeramente superior a la inflación.

Tasas de interés y desempleo

En cuanto a las tasas, los participantes del relevamiento elevaron sus previsiones para la TAMAR, utilizada como referencia para los depósitos a plazo fijo mayoristas. Para diciembre de 2026 estiman una tasa nominal anual del 23,45%, 1,3 puntos porcentuales por encima de la estimación del informe anterior.

Ese nivel equivale a una tasa efectiva mensual cercana al 1,9%, apenas por encima de la inflación mensual que proyecta el mercado.

Por el lado del empleo, las expectativas permanecieron sin cambios. El sector privado continúa estimando una tasa de desocupación del 7,5% para diciembre de 2026.

Más optimismo para el comercio exterior

Uno de los datos positivos del nuevo relevamiento estuvo relacionado con el sector externo. Los analistas elevaron su pronóstico para el resultado comercial y ahora calculan un superávit de u$s25.034 millones durante 2026.

La cifra representa una mejora de aproximadamente u$s1.600 millones frente a la estimación del REM anterior.

El dato refuerza la expectativa de que las exportaciones continúen siendo uno de los principales motores de la economía argentina, en un escenario donde la inversión privada todavía muestra dificultades para recuperar impulso y mantiene parte de sus expectativas depositadas en los incentivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).