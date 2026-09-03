    • 3 de septiembre de 2026 - 11:38

    Radiografía: el 42% de los sanjuaninos afirma que su economía empeoró en el último año, según un sondeo

    El dato marca la realidad de muchas familias de la provincia.

    Radiografía: el 42% de los sanjuaninos afirma que su economía empeoró en el último año, según un sondeo

    Radiografía: el 42% de los sanjuaninos afirma que su economía empeoró en el último año, según un sondeo

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    Un reciente sondeo realizado por el Diario de Cuyo refleja la complejidad del escenario que viven muchas familias. Sobre un total de 12.367 participantes, la encuesta puso bajo la lupa la percepción ciudadana sobre la evolución de la economía personal y familiar en comparación con el año anterior, arrojando datos divididos pero con un claro predominio del pesimismo.

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    Las cifras del sondeo

    • Empeoró: El 41.9% de los encuestados (5.176 votos) señaló que su situación financiera actual es peor que la de hace un año.

    • Mejoró: Un optimista 30.5% (3.774 votos) indicó que experimentó una recuperación o avance en sus ingresos y capacidad de compra.

    • Sigue igual: El 27.6% restante (3.417 votos) afirmó que su realidad económica se mantiene sin mayores variantes.

    Contexto socioeconómico

    Estos números reflejan el pulso cotidiano de la sociedad sanjuanina frente a un contexto nacional marcado por la reconfiguración de precios, la evolución de las paritarias frente a la inflación y el impacto de las tarifas en los hogares .

    Si bien un sector importante de la población (casi un tercio) logra percibir mejoras —asociadas quizás a la reactivación de rubros específicos de la economía regional como la minería, la agroindustria o la obra privada—, el núcleo mayoritario sigue sintiendo el peso de la pérdida del poder adquisitivo, un fenómeno que dominó la agenda económica argentina en los últimos periodos.

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