El dato marca la realidad de muchas familias de la provincia.

Radiografía: el 42% de los sanjuaninos afirma que su economía empeoró en el último año, según un sondeo

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Un reciente sondeo realizado por el Diario de Cuyo refleja la complejidad del escenario que viven muchas familias. Sobre un total de 12.367 participantes, la encuesta puso bajo la lupa la percepción ciudadana sobre la evolución de la economía personal y familiar en comparación con el año anterior, arrojando datos divididos pero con un claro predominio del pesimismo.

Las cifras del sondeo Empeoró: El 41.9% de los encuestados (5.176 votos) señaló que su situación financiera actual es peor que la de hace un año.

Mejoró: Un optimista 30.5% (3.774 votos) indicó que experimentó una recuperación o avance en sus ingresos y capacidad de compra.

Sigue igual: El 27.6% restante (3.417 votos) afirmó que su realidad económica se mantiene sin mayores variantes. Contexto socioeconómico Estos números reflejan el pulso cotidiano de la sociedad sanjuanina frente a un contexto nacional marcado por la reconfiguración de precios, la evolución de las paritarias frente a la inflación y el impacto de las tarifas en los hogares .