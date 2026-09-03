San Juan mostró a Nación el mapa completo de su producción agroindustrial

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, junto al subsecretario de Economía Regional y al jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, visitaron San Juan y recorrieron distintos establecimientos vinculados a las principales cadenas productivas de la provincia. La actividad se desarrolló en el marco de ArgOliva 2026, el XV Encuentro Olivícola Internacional que la provincia es sede hasta el domingo.
La comitiva nacional fue recibida por el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de San Juan, Miguel Moreno, y su equipo de trabajo, dentro del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación que conduce Gustavo Fernández. La agenda conjunta incluyó visitas a laboratorios, plantas industriales, espacios de investigación y encuentros con productores de distintos rubros, en una recorrida que buscó dar cuenta de la diversidad de la matriz agroindustrial provincial.
Funcionarios nacionales y provinciales conocieron la infraestructura de secado y procesamiento del sector.
Semillas y variedades, primera parada
La jornada comenzó con una visita al laboratorio del INSEMI, el Instituto Semillero dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria provincial, donde la comitiva conoció las tareas que se realizan y los servicios que se brindan a los productores. El organismo, con sede en el departamento Rivadavia, presta servicios de análisis y certificación de semillas y cuenta con un laboratorio de marcadores moleculares para la determinación de varietales de vid, además de un espacio de conservación de germoplasma.
Luego, los funcionarios mantuvieron un encuentro con productores de uva de mesa, quienes plantearon la necesidad de agilizar el ingreso de nuevas variedades licenciadas para fortalecer la competitividad del sector. El reclamo se enmarca en un proceso de reconversión varietal que el gobierno provincial impulsa desde este año, con el objetivo de acercar la oferta sanjuanina a los estándares de los principales países exportadores de uva de mesa, donde la mayor parte de las variedades comercializadas responde a licencias que implican el pago de un royalty.
De la fábrica de dulces al polo pistachero
El recorrido continuó por la fábrica de dulces Monserrat, donde la comitiva conoció el proceso de elaboración del tradicional dulce de membrillo sanjuanino, uno de los productos que cuentan con Denominación de Origen provincial. Después, la delegación llegó al Polo Pistachero, donde se reunió con representantes de la Cámara de Productores de Pistacho y recorrió las distintas etapas de esa cadena, desde los viveros y la producción hasta el procesamiento. El cultivo, concentrado principalmente en el departamento 25 de Mayo, viene en expansión sostenida en la provincia en los últimos años.
También se visitó una planta de procesamiento de pasas de uva, uno de los principales productos agroindustriales de San Juan, y las instalaciones del INTA, incluidos sus laboratorios y campo experimental, para conocer las líneas de investigación y de trabajo que el organismo desarrolla junto al sector productivo.
La recorrida incluyó una visita a campo, entre las fincas que integran las cadenas productivas relevadas por la comitiva nacional.
Ajo, tomate y el cierre con los chacareros
La agenda incluyó además reuniones con productores de ajo y de tomate, quienes expusieron ante los funcionarios nacionales la situación de sus respectivas actividades y plantearon necesidades concretas del sector. Finalmente, la comitiva mantuvo un encuentro con representantes de la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan, quienes presentaron un panorama de la situación de la agricultura provincial.
Desde el gobierno provincial se remarcó que la visita permitió fortalecer el diálogo entre Nación, Provincia y los productores, conocer de manera directa las necesidades de cada cadena y avanzar en el análisis de herramientas y acciones destinadas a acompañar el desarrollo de la producción sanjuanina.
Una agenda que sigue con la Mesa Nacional Olivícola
La actividad se dio en el marco de ArgOliva 2026, que hasta el domingo convoca en San Juan a productores, técnicos e instituciones de todo el país y del exterior en torno al Concurso Internacional de Aceites de Oliva Virgen Extra Premio Domingo Faustino Sarmiento y al Concurso Nacional a la Calidad patrocinado por el Consejo Oleícola Internacional. La agenda oficial continuó este jueves con la Mesa Nacional de Olivicultura, desde las 10.30 en el Salón Cruce de los Andes del Centro Cívico, un espacio de diálogo entre el sector productivo, la industria y los organismos nacionales y provinciales sobre el presente y los desafíos de la olivicultura argentina.