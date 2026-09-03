San Juan mostró a Nación el mapa completo de su producción agroindustrial

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, encabezó junto a su equipo una recorrida por establecimientos vinculados a las principales cadenas productivas de San Juan, en el marco de ArgOliva 2026.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, junto al subsecretario de Economía Regional y al jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, visitaron San Juan y recorrieron distintos establecimientos vinculados a las principales cadenas productivas de la provincia. La actividad se desarrolló en el marco de ArgOliva 2026, el XV Encuentro Olivícola Internacional que la provincia es sede hasta el domingo.

La comitiva nacional fue recibida por el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de San Juan, Miguel Moreno, y su equipo de trabajo, dentro del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación que conduce Gustavo Fernández. La agenda conjunta incluyó visitas a laboratorios, plantas industriales, espacios de investigación y encuentros con productores de distintos rubros, en una recorrida que buscó dar cuenta de la diversidad de la matriz agroindustrial provincial.

Funcionarios nacionales y provinciales conocieron la infraestructura de secado y procesamiento del sector. Semillas y variedades, primera parada La jornada comenzó con una visita al laboratorio del INSEMI, el Instituto Semillero dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria provincial, donde la comitiva conoció las tareas que se realizan y los servicios que se brindan a los productores. El organismo, con sede en el departamento Rivadavia, presta servicios de análisis y certificación de semillas y cuenta con un laboratorio de marcadores moleculares para la determinación de varietales de vid, además de un espacio de conservación de germoplasma.

Luego, los funcionarios mantuvieron un encuentro con productores de uva de mesa, quienes plantearon la necesidad de agilizar el ingreso de nuevas variedades licenciadas para fortalecer la competitividad del sector. El reclamo se enmarca en un proceso de reconversión varietal que el gobierno provincial impulsa desde este año, con el objetivo de acercar la oferta sanjuanina a los estándares de los principales países exportadores de uva de mesa, donde la mayor parte de las variedades comercializadas responde a licencias que implican el pago de un royalty.

De la fábrica de dulces al polo pistachero El recorrido continuó por la fábrica de dulces Monserrat, donde la comitiva conoció el proceso de elaboración del tradicional dulce de membrillo sanjuanino, uno de los productos que cuentan con Denominación de Origen provincial. Después, la delegación llegó al Polo Pistachero, donde se reunió con representantes de la Cámara de Productores de Pistacho y recorrió las distintas etapas de esa cadena, desde los viveros y la producción hasta el procesamiento. El cultivo, concentrado principalmente en el departamento 25 de Mayo, viene en expansión sostenida en la provincia en los últimos años.