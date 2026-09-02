Nuevas variedades de uva sin semilla del INTA conquistan el mercado local e internacional

El equipo de investigación del INTA (San Juan, Mendoza y Junín) desarrolló nueve variedades de uvas sin semillas destinadas a consumo en fresco, pasas y jugos que ya se comercializan en Argentina y atraen el interés de mercados como Australia, Estados Unidos y España. Este avance responde a la necesidad de renovar la matriz productiva local frente a las nuevas demandas globales de consumo.

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Para superar esta limitación, el programa de mejoramiento genético del INTA, con más de 20 años de trayectoria, evaluó durante ocho temporadas la fenología, producción y calidad de estas nuevas opciones. El objetivo central fue lograr genéticas adaptadas al clima local que demanden menor manejo en finca.

Rojas

Serena INTA, Delicia INTA, Marisela INTA

Negras

Fernandina INTA, Sorpresa INTA, Revelación INTA

Proyección internacional y equipo de trabajo

Estas variedades ya están generando un impacto comercial real: productores locales exportan a Centroamérica, la variedad Serena INTA fue comercializada a Australia y viveros de California mostraron interés en adquirir estas genéticas. Además, el equipo científico presentará estos resultados en el 11th International Table Grape Symposium en España, el evento mundial más relevante del sector.

El proyecto es coordinado por la Dra. Beatriz Pugliese, con la participación de la genetista Silvia Ulanovsky, quién inició el programa de mejoramiento. El equipo técnico está integrado por Lic. Daniela Pacheco y Tec. Agr.Silvina Infante (EEA San Juan); Ing. María Isabel Quiroga y Dra. Mariela Assof (EEA Mendoza); y Mgtr. Romina Molina (EEA Junín). Toda la información agronómica, de postcosecha y aptitud industrial (pasas y jugos) se encuentra a disposición de los productores y el sector gastronómico en las respectivas agencias del INTA.