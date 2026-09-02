Cata San Juan: más de 200 muestras en carrera, mayor participación nacional y un plazo de inscripción que vence en días

Comenzó la cuenta regresiva para que el XXXVIII Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan 2026 entre en una etapa decisiva. Sucede que el periodo de inscripción para la recepción de muestras culmina este viernes 4 de septiembre, tras una prorroga establecida por la organización del concurso. En el mientras tanto, ya son más de 200 las muestras recibidas y se avanza en las instancias de evaluación.

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Conforme señaló Pedro Pelegrina, vicepresidente del Consejo de Enólogos, los organizadores del concurso que nació en 1988, hay poco más de 40 bodegas participando de la actual edición que cuenta con el acompañamiento de DIARIO DE CUYO. El dato llamativo es que más del 60% de las muestras provienen de proyectos vinícolas de distintas provincias del país. Sin embargo, se espera que en los días previos al cierre de inscripción aumente la participación local.

La prórroga se produjo porque había muestras anotadas que todavía no habían llegado a San Juan y para darle la oportunidad a aquellos proyectos que aún no se decidían en sumarse a la experiencia. “En San Juan nos está costando más. Creemos que en estos días van a aparecer otras más” , señaló, al tiempo que vinculó esa situación con un escenario económico y sectorial que describió como deprimido.

Por lo que se ha registrado hasta el momento, se ha detectado una importante participación de bodegas de La Rioja, Catamarca, Salta, Entre Ríos y Chubut, además de muestras llegadas desde Mendoza y Jujuy. La participación permite anticipar una edición con representación de casi todas las provincias vitivinícolas del país.

Para los organizadores, este dato es una buena señal sobre el posicionamiento que logró alcanzar el concurso fuera de los límites de San Juan. “Tener el 60% de muestras de afuera fue bien recibido”, afirmó Pelegrina. Pese a ello, reconoció que todavía esperan una mayor respuesta de las bodegas sanjuaninas.

Juan Carlos Hidalgo, director de Vitivinicultura de la provincia, coincidió en que la actividad atraviesa un año complejo y recordó que, habitualmente, Cata San Juan recibe entre 350 y 420 muestras. Si bien reconoció que el contexto económico puede hacer que ese número sea menor en esta edición, aseguró en contacto con DIARIO DE CUYO que el objetivo es acercarse a los niveles de participación de los últimos años.

La diversidad de las muestras es otro de los aspectos que comienza a perfilar esta edición. Entre los vinos inscriptos aparecen propuestas de autor, bodegas boutique y elaboraciones impulsadas por productores jóvenes.

Se trata de un segmento que, si bien no representa grandes volúmenes, viene ganando terreno en imagen y en la búsqueda de nuevas formas de acercarse al consumidor. Para Hidalgo, estos pequeños elaboradores suelen apostar a propuestas disruptivas, tanto en las marcas y el diseño de las etiquetas como en los varietales y las estrategias de comunicación.

Dentro de este universo aparecen vinos de baja intervención, sin filtrar, varietales como naranjos o criollas, además de otras propuestas que amplían el abanico tradicional de elaboraciones.

Pelegrina explicó que estas novedades obligan al jurado a realizar un trabajo previo de nivelación para establecer criterios comunes y tener en cuenta las particularidades de cada tipo de vino. Está previsto que la próxima semana comience ese proceso en el que los jurados repasarán los parámetros del concurso, los conceptos y los ítems que se tendrán en cuenta durante la evaluación.

Una rigurosa evaluación que puntuará los mejores vinos de la Cata San Juan

Una vez cerrada la inscripción este viernes, comenzará el trabajo puertas adentro con las muestras que competirán en las diferentes categorías. La previsión de los organizadores es que la degustación pueda comenzar durante la segunda semana de septiembre.

El proceso estará a cargo de un jurado que evaluará los vinos bajo los parámetros establecidos por el certamen. Entre los grandes desafíos estará nuevamente la selección de los vinos que puedan alcanzar las máximas distinciones. “Es difícil elegir los vinos Gran Oro”, indicó Pelegrina, quien manifestó su deseo de que esta edición pueda mantener un nivel de calidad similar al registrado el año pasado.

La competencia culminará el 23 de octubre, fecha confirmada para el evento final en el que se conocerán los vinos premiados y los medalleros de la edición 2026.

En el camino, el concurso volverá a reunir vinos de diferentes geografías bajo el lema “El lugar donde los valles se encuentran”, una frase que busca representar la diversidad de las regiones vitivinícolas argentinas y la convivencia, en un mismo certamen, de territorios con distintos climas, alturas, suelos y culturas.

Interés internacional y la imposibilidad de elevar el rango del concurso Cata San Juan

Pelegrina aseguró que recibieron consultas desde Uruguay, manifestando el interés de participar en la actual edición. Pese al deseo de los organizadores, se trata de un concurso de carácter nacional, y no internacional, pese a que hubo intentos de elevar el rango.

La posibilidad de internacionalizar el certamen sigue en los planes de la organización, aunque Pelegrina reconoció que se trata de un paso que demanda una mayor inversión y una estructura más compleja. Por ahora, la recomendación recibida fue continuar fortaleciendo y perfeccionando el carácter nacional del concurso.

Así, con más de 200 muestras ya anotadas y varios días más para sumar nuevas etiquetas, Cata San Juan encara la recta final de las inscripciones.

Cómo sumarse al XXXVIII Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan

Los interesados en participar lo pueden hacer dirigiéndose de forma presencial a Av. Rawson 497 norte, en Capital, o a través del formulario de inscripción al que se puede acceder haciendo clic aquí.

Es importante tener en cuenta que se debe completa un formulario por cada muestra y el costo es de $25.000 por muestra. Pueden participar todas las bodegas inscriptas como tal en el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) en todo el país y elaboradores de Vinos de Autor.

Las categorías son vinos básicos (secos, abocados y dulces); vinos varietales (secos, abocados, dulces y dulces naturales sin límite de azúcar); vinos espumantes, gasificados o pet nat (nature, brut nature, extra brut, brut, demi sec y dulce); vinos especiales; vinos compuestos y mistelas.

Se otorgan distinciones para todas las categorías y clases participantes, según las normas vigentes de la OIV: Gran Oro, Oro y Plata. Las bodegas y los enólogos responsables de los vinos premiados reciben la distinción correspondiente, reconociendo tanto el desarrollo tecnológico y científico alcanzado como el desempeño profesional.