Venta de vinos en el país: en julio, números en rojo; en el semestre, apenas por encima de 2025

La comercialización de vino en el mercado interno alcanzó en julio de 2026 un volumen de 649.674 hectolitros (hl), lo que representó una caída del 1,4% respecto de igual mes del año pasado, según el informe difundido por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV ). Sin embargo, el reporte acumulado mostró una mínima recuperación que mostró empate técnico con relación al 2025.

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La mayor parte de las ventas correspondió a vinos sin mención varietal, que concentraron el 66,8% del volumen comercializado. Los vinos varietales representaron el 28,9%, mientras que los espumosos alcanzaron el 3,8% y otros vinos —entre ellos cóctel de vino, gasificados, especiales y rituales— explicaron el 0,5%.

El comportamiento de las distintas categorías fue dispar. En julio, los despachos de vinos sin mención varietal retrocedieron 1,1%, mientras que los varietales registraron una caída más pronunciada, del 4,5%. En contrapartida, los vinos espumosos mostraron un fuerte crecimiento del 20,3%, mientras que la categoría de otros vinos avanzó 7,5%.

Por color, los vinos blancos, que representaron el 24,1% del volumen total comercializado, registraron un incremento marginal del 0,1%. Los vinos de color, que concentran el 75,9% restante, tuvieron una disminución del 1,8%.

Los datos del INV también mostraron cambios en los formatos utilizados para la comercialización del vino. En la comparación interanual de julio, los despachos en botella aumentaron 3,6%, mientras que el bag in box tuvo un salto de 372,7%. También crecieron las ventas en lata, con una suba del 7,4%.

En cambio, los envases tradicionales registraron retrocesos. Los despachos en tetra brik disminuyeron 9,9%, mientras que la damajuana cayó 28,7% y otros tipos de envases tuvieron una baja del 14,9%.

La evolución de los formatos reflejó una mayor dinámica de las presentaciones alternativas, especialmente el bag in box y la lata, frente a la pérdida de participación de algunos envases tradicionales. Estos, no obstante, no tienen todavía un volumen que haga mover la aguja en las ventas totales.

Empate técnico

A pesar de la caída registrada en julio, el balance de los primeros siete meses de 2026 tuvo una evolución positiva. Entre enero y julio se comercializaron 4.093.144 hectolitros de vino en el mercado interno, un 0,6% más que en igual período de 2025.

En este acumulado, los vinos sin mención varietal representan el 70,8% del total, mientras que los varietales concentran el 25,9%. Los espumosos participan con el 2,9% y otros vinos con el 0,4%. El comportamiento por categorías también presentó diferencias importantes.

En los primeros siete meses del año, los despachos de vinos sin mención varietal crecieron 11,4%, mientras que los espumosos avanzaron 10,6% y la categoría de otros vinos aumentó 5,6%.

El dato más negativo se encontró entre los vinos varietales, cuyos despachos acumulados cayeron 21,2% frente al mismo período del año anterior. Por color, los vinos blancos acumulan una mejora del 3,3% entre enero y julio, mientras que los vinos de color presentan una disminución del 0,3%.

De esta manera, el mercado interno vitivinícola llega al segundo semestre con una evolución prácticamente estable en términos de volumen: julio marcó una contracción interanual de 1,4%, pero el acumulado anual todavía se mantiene en terreno positivo, con una suba de 0,6%. Al mismo tiempo, los datos mostraron un cambio en la composición de las ventas, con mayor crecimiento de los espumosos, los vinos sin mención varietal y formatos alternativos.