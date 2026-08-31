El Gobierno estableció un aumento del 12,22% para las Fuerzas Armadas y de Seguridad tras los reclamos salariales

El Gobierno dispuso un aumento de 12,22% escalonado hasta diciembre para las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Así destinará más de $50.000 millones mensuales a la recomposición se sueldos de los efectivos. El Ejecutivo dispuso la medida tras los reclamos de los sectores uniformados, como anticipó TN. Los aumentos se concretaron a través de la Resolución 844/2026, publicada en el Boletín Oficial.

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Las Fuerzas Armadas tendrán un aumento escalonado del 12,22% hasta diciembre. El primer tramo será del 6,9% desde el 1° de septiembre y alcanzará a todo el personal de las Fuerzas Armadas sin distinción de grado ni jerarquía, así como a los suplementos calculados sobre esa base.

El aumento, que también alcanza a los retirados, se suma al 17,62% acumulado entre enero y agosto, por lo que el haber militar proyecta una suba cercana al 32% para todo 2026.

Estos aumentos se agregan al Suplemento por Título implementado recientemente, que establece adicionales del 10%, 15% y 25% sobre el sueldo correspondiente al grado, de acuerdo el nivel educativo alcanzado.

El Ministerio de Seguridad, además, dispuso para las Fuerzas Federales un aumento transversal del haber básico desde septiembre, además de la creación, modificación y actualización de suplementos y compensaciones.

La medida alcanza al personal de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Servicio Penitenciario Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Desde el Gobierno destacaron que este esquema de aumentos apuesta a “corregir asimetrías históricas entre las Fuerzas Federales, extendiendo reconocimientos entre fuerzas y actualizando los suplementos territoriales según las diferencias reales en el costo de vida”.

Indicaron además que “contempla el riesgo y la criticidad de las tareas, la responsabilidad profesional, los destinos operativos y funciones que hasta ahora no contaban con una compensación específica”.

Afirmaron que las medidas apuntan a “fortalecer y recuperar las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas, mejorando las condiciones del personal y reconociendo las características específicas de sus tareas”.

Además, por orden del presidente Javier Milei y en un trabajo articulado con el Ministerio de Defensa, a partir de septiembre se reconocerá mediante un suplemento particular al personal de Comandos y Fuerzas Especiales y a quienes cumplen funciones específicas vinculadas al Programa F-16 Peace Condor.

Esta iniciativa reconoce la especialización y responsabilidad que demandan estas capacidades críticas y se integra a la política de jerarquización que acompaña el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas.

Las claves de los nuevos aumentos salariales a las fuerzas de seguridad federales

En Gendarmería Nacional se amplía el suplemento Destino Estratégico de Operaciones (D.E.O.) a los efectivos que participan de los Planes Operativos de Seguridad. Alcanza a 3510 efectivos, con una mejora de entre 20% y 30% del haber neto, y hasta 35% en las jerarquías más bajas.

En la Prefectura Naval Argentina se crea el mismo suplemento para el personal desplegado en esos planes y un suplemento de alto riesgo para la Agrupación Albatros. Además, Gendarmería y Prefectura actualizan el Suplemento Zona, con nuevos destinos y coeficientes, alcanzando aproximadamente a 16.500 efectivos, con alzas de entre 10% y 30%.

En la Policía Federal Argentina se crea un suplemento de Responsabilidad Profesional Sanidad y se incrementa en 30% la Compensación Custodia, la Compensación Ferroviaria y los Servicios Adicionales.

En la Policía de Seguridad Aeroportuaria se crea una bonificación por Destino de Alta Complejidad para Aeroparque y Ezeiza, que alcanza a 2100 efectivos y representa hasta un 15% de aumento del haber neto para las categorías más bajas.

En el Servicio Penitenciario Federal se avanza en la equiparación con el resto de las fuerzas federales, mediante la modernización del Suplemento Zona. Sumado a la creación de adicionales vinculados al riesgo, los grupos especiales, la responsabilidad profesional y el contacto con personas privadas de la libertad de alto riesgo. También se crean los Servicios Adicionales y los Recargos de Servicios y se regulariza la situación de los cadetes de Primer Año y los aspirantes.