    • 31 de agosto de 2026 - 09:47

    El Gobierno confirmó que pagará en septiembre un bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados

    La medida se formalizó con un decreto. La ayuda económica también se otorgará a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); pensiones no contributivas y madres de siete hijos o más.

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    Anses confirmó un bono para los jubilados. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno confirmó que pagará en septiembre el bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que liquidará la ANSES. La decisión fue oficializada este lunes mediante el decreto 824, publicado en el Boletín Oficial.

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    El plus también se otorgará a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); pensiones no contributivas y madres de siete hijos o más. El valor está congelado desde marzo de 2024.

    La ANSES pagará el extra junto con los haberes del noveno mes de 2026. Esos haberes tendrán un ajuste de 2,1% el mes próximo por la actualización por inflación de las prestaciones previsionales.

    Aunque resta la oficialización del incremento en los haberes, la jubilación mínima llegaría a $428.633,20, más el bono extraordinario de $70.000 para esos haberes. En total, el monto a percibir en septiembre sería de $498.633,20.

    El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

    En el texto se aclaró que el adicional “no será susceptible de descuentos ni computable para ningún otro concepto”.

    Remarcaron que la suma se otorga para “mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra”.

    Aumento y bono ANSES: cómo quedarán los haberes de los jubilados en septiembre

    Con el aumento del 2,1% y el bono de $70.000, los titulares de jubilaciones y pensiones ANSES cobrarían los siguientes montos:

    • Jubilaciones y pensiones mínimas percibirían por el haber y el bono de $70.000: $498.633,20.
    • Titulares de pensiones no contributivas (PNC) cobrarían por el haber y el bono de $70.000: $370.014,12.
    • Titulares de la Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM) recibirían por el haber y el bono: $412.872,98.

    Calendario ANSES: las fechas de cobro de los jubilados y pensionados en septiembre

    Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: del miércoles 8 al 21 de septiembre, según la terminación del DNI.

    Titulares de la Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM): del 8 al 21 de septiembre, según la finalización del documento.

    Beneficiarios de las prestaciones no contributivas (PNC): del 8 al 14 de septiembre, de acuerdo con la terminación del DNI.

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