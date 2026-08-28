El Gobierno busca llevar el salario mínimo por encima de $1 millón: a quiénes alcanzaría

El Gobierno nacional busca instalar un salario mínimo garantizado de $1.070.000 brutos para agosto de 2026 en las negociaciones paritarias. La propuesta es impulsada por la Secretaría de Trabajo y apunta principalmente a los trabajadores de las categorías más bajas de determinados convenios colectivos.

Salario mínimo de más de un millón: el Gobierno impulsa un piso salarial garantizado en las paritarias

La iniciativa se da en el marco de la renegociación de convenios colectivos posterior a la aprobación de la reforma laboral. Según fuentes oficiales, el objetivo es que sindicatos y cámaras empresariales acuerden un piso de ingresos y que luego esos convenios sean homologados por el Estado.

El monto de referencia planteado por la Secretaría de Trabajo es de $1.070.000 brutos mensuales para agosto. Se trata de una remuneración antes de los descuentos, por lo que el dinero que finalmente recibiría el trabajador sería menor.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el ingreso de bolsillo rondaría los $860.000 , aunque el monto final dependerá de los descuentos y de la situación particular de cada trabajador.

La medida no implica que todos los trabajadores registrados pasarán automáticamente a cobrar más de un millón de pesos . El mecanismo debería incorporarse a determinados convenios colectivos y beneficiaría especialmente a quienes se encuentran en las categorías salariales más bajas.

Qué trabajadores podrían beneficiarse

Desde la Secretaría de Trabajo señalaron que ya se está comunicando la propuesta a sectores cuyos salarios iniciales se encuentran por debajo de ese nivel. Entre los convenios mencionados aparecen Maestranza, UOCRA y Sanidad.

El esquema funcionaría como un complemento: si un trabajador cumple una jornada completa y, sumando los conceptos correspondientes, no alcanza el piso establecido en su convenio, debería completarse la diferencia hasta llegar al salario mínimo garantizado.

La propuesta debe ser negociada entre sindicatos y cámaras empresariales. Una vez alcanzado el acuerdo, la Secretaría de Trabajo tendría que homologarlo.

El Gobierno busca elevar los salarios más bajos

La iniciativa aparece en un escenario de marcada disparidad entre los distintos acuerdos salariales. Un informe de la Secretaría de Trabajo mostró que, entre junio de 2025 y junio de 2026, algunos convenios lograron recuperar poder adquisitivo mientras otros registraron fuertes retrocesos.

Entre los acuerdos que mejor evolucionaron frente a la inflación se ubicaron Encargados de edificio, Camioneros, Construcción y Farmacia. En el otro extremo, los convenios de Textiles, Metalúrgicos, Comercio y Calzado registraron pérdidas de poder adquisitivo durante ese período.

En este contexto, el Gobierno pretende que el salario mínimo garantizado funcione como una herramienta adicional dentro de las paritarias para mejorar los ingresos de los trabajadores que se encuentran en los niveles salariales más bajos.