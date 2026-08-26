Diputados debate dos proyectos clave del Gobierno: reforma del BCRA e Inocencia Fiscal

La Cámara de Diputados vuelve a sesionar este miércoles con una agenda cargada y dos proyectos económicos como principales objetivos del Gobierno: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y la actualización de la Ley de Inocencia Fiscal . La sesión comenzó a las 12 y se prevé un extenso debate.

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Diputados confirmó la sesión el próximo miércoles para tratar la reforma del BCRA, Inocencia Fiscal y Patentes

El oficialismo llega al recinto con la expectativa de conseguir los votos necesarios para otorgar media sanción a ambas iniciativas, en una jornada que también contempla otros proyectos impulsados por el Ejecutivo y bloques aliados.

Uno de los principales proyectos plantea modificar la Carta Orgánica del BCRA y establecer como objetivo central la preservación del valor de la moneda .

Entre los cambios previstos aparece una prohibición explícita para que el Banco Central financie al Tesoro mediante adelantos transitorios . La iniciativa también busca limitar otras herramientas utilizadas para asistir financieramente al Gobierno nacional.

El proyecto es considerado estratégico por la administración de Javier Milei, ya que apunta a restringir la posibilidad de recurrir a la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.

Inocencia Fiscal II: qué busca el Gobierno

El segundo proyecto prioritario es la denominada Inocencia Fiscal II, una actualización del régimen vigente que apunta a facilitar la utilización de dólares que permanecen fuera del sistema financiero formal.

La iniciativa contempla modificaciones en materia de controles y sanciones vinculadas con incumplimientos fiscales y declaraciones juradas. El objetivo oficial es generar mayores incentivos para que los ahorros no declarados ingresen al circuito formal.

Durante el tratamiento en comisión se incorporaron modificaciones al proyecto original. Entre ellas, quedaron excluidos de los beneficios del régimen los funcionarios públicos de determinados rangos, además de jueces e integrantes de organismos de control.

Una sesión extensa y con tensión política

La jornada parlamentaria se anticipa extensa. La sesión fue convocada para las 12 y el temario incluye, además de las iniciativas económicas, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, el tratado internacional de cooperación en materia de patentes y otros proyectos.

La oposición, por su parte, buscará instalar durante el debate proyectos vinculados con el endeudamiento familiar, la morosidad de los créditos y la discapacidad, entre otros temas.

Para el oficialismo, conseguir la media sanción de la reforma del BCRA y de Inocencia Fiscal representa una prueba de fuerza política en Diputados y un paso clave para avanzar con la agenda económica del Gobierno.