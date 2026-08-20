Perea apuntó contra los diputados que rechazaron el acuerdo con Vicuña: "Optaron por dejar a San Juan en el atraso"

Tras la aprobación del acuerdo entre el Gobierno de San Juan y Vicuña en la Cámara de Diputados, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea , calificó la decisión como “un paso histórico” y sostuvo que el convenio representa mucho más que un entendimiento entre el Estado y una empresa minera.

En diálogo con Radio Sarmiento , Perea aseguró que el acuerdo permitirá que la provincia avance con obras de infraestructura antes de que comience la explotación del proyecto y remarcó que uno de los primeros ejemplos será la Ruta Nacional 40 Norte .

“Se aprobó el desarrollo, se aprobó mucho más que un convenio entre un gobierno y una empresa. Es un acuerdo celebrado por todos los sanjuaninos”, afirmó el funcionario.

Perea puso especial énfasis en la obra de la Ruta 40 Norte y rechazó las críticas que sostienen que se trata de una infraestructura destinada exclusivamente a favorecer a la actividad minera.

“Por supuesto que beneficia a la minería, pero no solamente beneficia a la minería”, sostuvo. En ese sentido, enumeró otros sectores que, según explicó, se verán favorecidos por la mejora de la ruta, como el turismo, la producción y la agroindustria .

También hizo hincapié en la seguridad vial de quienes utilizan diariamente ese corredor para trasladarse hacia el norte de la provincia. “Es una obra que se venía pidiendo a gritos hace muchos años”, señaló Perea, quien recordó sus viajes frecuentes hacia Jáchal cuando ejercía como abogado y las dificultades que presentaba el estado de la ruta. Para el ministro, el acuerdo marca además “una etapa refundacional de la minería de San Juan”.

Perea cuestionó a los diputados que rechazaron el acuerdo

Durante la entrevista, el ministro también apuntó contra los legisladores que no acompañaron el acuerdo en la Cámara de Diputados y cuestionó los argumentos utilizados durante el debate. “Se cae solamente ese relato con tener los documentos en la mano”, afirmó Perea al referirse a las críticas sobre el convenio.

En ese sentido, sostuvo que hubo sectores que decidieron no acompañar el proyecto por una cuestión política. “Lamentablemente, como te digo, hubo ciertos diputados de un espacio que decidieron por el atraso y por el pasado”, lanzó. Consultado sobre si, a su entender, el acuerdo debería haber sido aprobado por unanimidad, Perea fue todavía más contundente: “Como sanjuanino, yo lo voto con las dos manos. A ver, ¿quién está en contra del desarrollo?”

El ministro también destacó que algunos legisladores peronistas que inicialmente no acompañaban la iniciativa finalmente entendieron, según su interpretación, que los beneficios del acuerdo alcanzarán a toda la provincia. “Me llamó mucho la atención de algunos dirigentes y algunos diputados peronistas que no venían acompañando y que entendieron que estos son beneficios que van para San Juan”, señaló.

Regalías: Perea destacó el esquema acordado

Otro de los puntos sobre los que se detuvo el ministro fue el esquema económico establecido con Vicuña. Según explicó, la legislación nacional establece un 3% de regalías sobre el valor boca de mina, mientras que el acuerdo fija una estabilidad sobre el 3% de la facturación.

Perea consideró que esta modalidad resulta más conveniente para San Juan porque el cálculo sobre facturación tiene una base más amplia que el valor boca de mina. A esto se suma, según detalló, un fideicomiso del 1,5% destinado a obras de infraestructura, con asignaciones específicas contempladas en el convenio. “Es reconveniente para la provincia”, afirmó.

El funcionario volvió a diferenciar los aspectos económicos del acuerdo de las obligaciones ambientales de la empresa. “Una cosa es un convenio económico y otra cosa son las obligaciones ambientales que tiene la empresa”, explicó.

“La obra va a preceder al impacto económico”

Uno de los ejes de la entrevista fue el momento en que comenzarán a verse los beneficios económicos directos de la actividad minera. Perea reconoció que la explotación del proyecto está prevista para alrededor de 2030, por lo que las regalías mineras comenzarán a percibirse recién a partir de esa etapa. Sin embargo, destacó que el acuerdo apunta precisamente a anticipar los beneficios en infraestructura. “La obra va a preceder al impacto económico”, resumió.

En ese sentido, remarcó que durante la etapa de construcción de la mina habrá una fuerte demanda de empleo y servicios, mientras que el movimiento económico comenzará antes de la primera extracción.

La Ruta 40 Norte podría comenzar a ejecutarse en los próximos meses

Con la aprobación legislativa, el próximo paso será la constitución del fideicomiso previsto en el acuerdo. Además, Perea anticipó que podría avanzar rápidamente el proceso para comenzar la obra de la Ruta 40 Norte. “Creo que el gobernador lo anunció la otra vez, que va a empezar el proceso de licitación de la Ruta 40 Norte”, señaló.

El ministro explicó que la provincia tendría disponibilidad de los recursos a partir del 20 de diciembre, aunque aclaró que eso no significa que el dinero deba estar depositado íntegramente para comenzar a trabajar. “Ya podemos empezar a certificar a partir del 20 de diciembre. No hay tiempo que perder”, afirmó.