Diputados retoma el debate por Malvinas tras el escándalo con Grabois

La Cámara de Diputados retomará este martes el debate sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional , impulsado por el Gobierno para endurecer las sanciones contra quienes participen de la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Diputados retoma el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía tras el fallo de la Corte

La discusión estará marcada por el escándalo ocurrido en la última reunión , cuando se produjeron cruces, insultos y forcejeos entre legisladores del oficialismo y la oposición. A raíz de ese episodio, dos diputados presentaron pedidos para excluir a Juan Grabois de la Cámara .

La reunión está prevista para las 15:30 y será encabezada por los titulares de las comisiones de Defensa, Carlos Zapata; Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado; y Relaciones Exteriores, Juliana Santillán.

Los diputados convocaron a especialistas, exfuncionarios, representantes de organizaciones vinculadas con Malvinas y académicos para continuar con el análisis de la iniciativa. Además, funcionarios del Poder Ejecutivo participarán de las próximas reuniones y el canciller Pablo Quirno podría exponer este miércoles.

El proyecto establece un régimen más amplio de sanciones para las personas y empresas que participen de la explotación de recursos naturales sin autorización argentina en los territorios y espacios marítimos cuya soberanía reclama el país.

La iniciativa propone reemplazar la Ley 26.659 y extender las sanciones más allá de la actividad hidrocarburífera. Contempla penas de prisión, multas, inhabilitaciones y restricciones para contratar con el Estado o acceder a determinados beneficios. También incorpora la creación de un Sistema de Seguridad Nacional para coordinar políticas de defensa, inteligencia, economía y protección de infraestructura crítica.

Los pedidos para expulsar a Grabois

El conflicto de la semana pasada derivó en dos pedidos de exclusión contra Juan Grabois, uno presentado por la diputada oficialista Silvana Giudici y otro por el legislador de Provincias Unidas Sergio Capozzi.

Las presentaciones se basan en las facultades previstas por la Constitución Nacional y el Reglamento de la Cámara para sancionar a legisladores por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones. Una eventual expulsión requiere el voto de dos tercios del cuerpo.

El episodio que desencadenó las presentaciones incluyó un enfrentamiento entre Grabois y los libertarios Jairo Guzmán y Gerardo Huesen, además de cruces con otros legisladores. Más tarde, el diputado de Unión por la Patria llamó “tontita” a Juliana Santillán y calificó de “facho de mierda” a Carlos Zapata, quien finalmente decidió levantar la reunión.

Qué plantea el Gobierno

El Poder Ejecutivo sostiene que el proyecto busca reforzar las herramientas del Estado para impedir la explotación de recursos naturales en territorios cuya soberanía Argentina reclama y ampliar las consecuencias para empresas y proveedores que intervengan en esas actividades.

La propuesta también incorpora modificaciones vinculadas con el sistema de seguridad nacional, un punto que generó cuestionamientos de distintos sectores de la oposición. Desde Unión por la Patria, por ejemplo, Jorge Taiana sostuvo que el proyecto excede la cuestión Malvinas y plantea cambios en áreas de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia.

Con el nuevo plenario, el oficialismo buscará retomar el tratamiento legislativo después de la interrupción de la semana pasada y avanzar en la discusión de un proyecto que combina el reclamo argentino por Malvinas con modificaciones de alcance más amplio en materia de seguridad y defensa.