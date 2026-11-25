El papa Francisco no regresó a la Argentina durante sus 12 años de pontificado porque había recibido advertencias sobre posibles acciones en su contra si concretaba una visita al país. Así lo reveló el cardenal Víctor Manuel “Tucho” Fernández , quien estuvo a cargo de editar y publicar el diario íntimo de Jorge Bergoglio.

Según explicó el religioso, el entonces Pontífice contaba con información de los servicios de inteligencia que anticipaba que algunos sectores podían organizar acciones para repudiarlo durante una eventual llegada a su tierra natal. Sin embargo, Fernández aclaró que el motivo de su decisión no estaba relacionado con el temor a las críticas personales, sino con las consecuencias políticas que podía tener el viaje.

"Tenía información de inteligencia, los servicios de inteligencia. Sabían que si venía, organizarían algo en su contra", afirmó Fernández durante una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera.

El cardenal sostuvo que la principal preocupación de Francisco era que su visita terminara provocando un escándalo y no generara ningún beneficio para la sociedad argentina . "No era un problema para su ego: Francisco toleraba cualquier ataque, siempre diciendo 'Me lo merezco'. Su miedo era el escándalo, que no hiciera ningún bien al pueblo argentino", agregó.

Fernández, actual prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de los colaboradores más cercanos de Bergoglio, también señaló a los sectores políticos que, según su interpretación, podían estar detrás de esas acciones.

En particular, mencionó a grupos de la extrema derecha nacionalista y la extrema derecha neoliberal. Aunque reconoció que no necesariamente tenían afinidad entre sí, consideró que podían coincidir en el rechazo a la figura del Papa.

"No se llevan bien, pero a veces se unen contra un enemigo común. Bergoglio era el enemigo común. La Doctrina Social de la Iglesia les resulta insoportable", expresó el cardenal.

La Doctrina Social de la Iglesia reúne principios del catolicismo vinculados con cuestiones sociales, económicas y políticas, como la justicia social, la dignidad humana, la solidaridad y la protección de los sectores más vulnerables.

De todos modos, Fernández aclaró en una conversación con La Nación que Francisco no había dejado asentado en su diario personal el motivo por el que no regresó a la Argentina. La explicación sobre las advertencias de inteligencia fue brindada por el propio cardenal en sus declaraciones públicas.

Qué revela el diario íntimo del papa Francisco

La explicación sobre la ausencia de Francisco del país surgió en el marco de la publicación de “El diario íntimo del papa Francisco”, una obra elaborada por Fernández a partir de los escritos personales que Bergoglio conservó durante décadas.

El material reúne anotaciones realizadas entre 1992 y 2024. Incluye 86 páginas anteriores a su elección como Papa y otras 55 correspondientes a su etapa al frente de la Iglesia Católica, cargo que asumió en 2013.

El cuaderno contiene reflexiones sobre el ejercicio del poder, su vida espiritual, sus crisis personales, sus temores y sus contradicciones. Entre los pasajes que se conocieron también aparecen relatos en los que Bergoglio aseguró haber percibido la presencia del demonio en tres oportunidades.

Fernández explicó que el propio Francisco le había pedido colaborar para que esos escritos pudieran publicarse cuando llegara el momento. El objetivo, según recordó, era compartir aquellas experiencias que pudieran servir para la reflexión de otras personas.

El cardenal contó que descubrió la agenda durante un encuentro con el Pontífice en la residencia de Santa Marta, en el Vaticano. Allí, Bergoglio le mostró varios documentos y le indicó que esos textos debían darse a conocer para contribuir a la formación de los lectores.