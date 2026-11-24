Un costado poco conocido de la vida espiritual del papa Francisco salió a la luz con la publicación de sus escritos personales. En las páginas de un diario que conservó durante más de tres décadas, Jorge Mario Bergoglio aseguró haber visto al diablo en tres oportunidades y describió algunas de esas experiencias con detalles que llamaron la atención.

Los relatos forman parte de El diario personal del Papa Francisco, un libro póstumo que reúne anotaciones realizadas entre el 20 de diciembre de 1992 y el 18 de agosto de 2024 . El volumen se presenta este martes 24 de noviembre y permite conocer reflexiones íntimas del pontífice argentino sobre la fe, la culpa, el envejecimiento, la muerte y sus propias contradicciones.

Uno de los pasajes más llamativos está fechado el 24 de enero de 2021 . Allí, Francisco recordó tres episodios en los que estuvo convencido de haber tenido encuentros físicos con el demonio. Según sus anotaciones, las experiencias ocurrieron en diferentes momentos de su vida y dejaron una profunda impresión en su memoria.

El primero de los episodios habría ocurrido aproximadamente 15 años antes, cuando Bergoglio todavía era arzobispo de Buenos Aires . Según escribió, alcanzó a ver una figura desde la ventanilla de un automóvil y quedó impactado por su mirada.

“Lo vi desde la ventanilla del coche. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores” , recordó en su diario.

La segunda experiencia tuvo lugar en una capilla de las carmelitas. En ese contexto, el entonces arzobispo describió una mirada que lo impresionó todavía más que la anterior. “Me miró con ojos llameantes”, escribió, al referirse a lo que interpretó como una aparición del demonio.

El tercer episodio habría ocurrido en Roma, después de un viaje a Chile. En esa oportunidad, Francisco aseguró que no solamente vio aquella presencia, sino que también escuchó su voz.

“Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo”, consignó. En sus anotaciones, sostuvo que pudo liberarse de esas experiencias con la ayuda de Dios.

La visión de las puertas del infierno y el rosario como protección

Otro de los fragmentos que generó repercusión corresponde a una anotación del 7 de junio de 2018. Francisco relató que la noche anterior, mientras se preparaba para dormir, tuvo una visión que lo aterrorizó.

Según dejó escrito, creyó ver “las puertas del infierno” y describió la experiencia como una manifestación de la seducción pagana.

“Vi un poco y me aterrorizó”, anotó. Frente al temor que le provocó aquella imagen, contó que tomó el rosario como si fuera un arma para protegerse.

Las autocríticas y los arrepentimientos del papa Francisco

El diario no se limita a las experiencias espirituales. También expone una faceta profundamente personal de Bergoglio, quien dedicó numerosas páginas a examinar sus comportamientos, reconocer errores y reflexionar sobre sus propias debilidades.

Entre sus anotaciones aparecen referencias a sentimientos de desdén, envidia y orgullo, además de episodios de irritación. En una entrada del 30 de diciembre de 2022, llegó a describirse como “el arrogante, autosuficiente y cínico Jorge que se miente a sí mismo”.

También recordó situaciones cotidianas que le generaron arrepentimiento. En uno de los pasajes contó que ignoró a un hombre en estado de ebriedad que le habló en la calle porque quería continuar caminando tranquilo.

La misericordia fue otro de los temas recurrentes. En una anotación del 5 de enero de 1997, Bergoglio reconoció el daño que consideraba haber causado a lo largo de su vida y expresó su necesidad del perdón divino.

Un diario que recorre más de tres décadas de su vida

Los escritos permiten seguir la evolución personal y espiritual de Francisco desde sus años como obispo auxiliar de Buenos Aires hasta su pontificado. El material reúne 86 páginas anteriores a su elección como Papa, en marzo de 2013, y otras 55 correspondientes a su etapa al frente de la Iglesia católica.

El paso del tiempo y la cercanía de la muerte también ocuparon un lugar importante en sus reflexiones. En 1996, cuando tenía 60 años, manifestó su preocupación por el tiempo que le quedaba para hacer el bien. Cinco años después, al cumplir 65, escribió que comenzaba a pensar en el final de su vida.

El volumen fue presentado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, quien explicó que Francisco le había pedido colaborar para que aquellos escritos guardados en un cuaderno negro pudieran ser conocidos.

Tras el fallecimiento del pontífice, ocurrido el 21 de abril de 2025, a los 88 años, el proyecto permitió concretar la publicación de sus reflexiones privadas. El libro llega a 94 países y se edita en cinco idiomas, con el objetivo de acercar al público una mirada más íntima sobre la vida, las convicciones y las dudas del primer Papa argentino.