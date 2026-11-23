La tecnológica NVIDIA anunció la reincorporación inmediata de Jensen Huang a su dirección ejecutiva, disparando las acciones de la empresa más de un 25%.

Nvidia anunció este lunes la reincorporación inmediata de Jensen Huang como su Director Ejecutivo. La decisión se produce luego de un escándalo que involucró al ex-CEO y a una presunta espía de nacionalidad china. La noticia tuvo un impacto positivo en el mercado, con las acciones de la compañía registrando un alza superior al 25% tras el anuncio.

Huang, reconocido como una figura destacada en el sector tecnológico mundial, retoma su cargo ejecutivo tras la controversia. El escándalo que rodeó su figura y su relación con una presunta agente china generó una fuerte repercusión en el ámbito corporativo y mediático.

La resolución de esta situación y la vuelta de Huang al frente de la compañía marcan un giro significativo para Nvidia. Las fuentes indican que la decisión fue notificada oficialmente y entró en vigor de manera inmediata, buscando estabilizar la percepción pública y financiera de la empresa.

El regreso de Jensen Huang a Nvidia La reincorporación de Jensen Huang a la dirección ejecutiva de Nvidia se produce en un momento clave para la compañía. Tras el revuelo generado por las acusaciones y los rumores sobre su vínculo con una presunta espía china, la empresa ha decidido confiar nuevamente en su liderazgo para encarar los desafíos futuros.

Las repercusiones bursátiles no se hicieron esperar. Las acciones de Nvidia experimentaron un notable crecimiento, superando el 25%, lo que refleja una señal de confianza por parte de los inversores ante la continuidad de Huang al frente de la empresa. Este impulso financiero sugiere que el mercado ha recibido de manera positiva la resolución de la crisis.