El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de 71 años, fue internado de urgencia este viernes por la tarde en el hospital DF Star de Brasilia tras sufrir un intenso cuadro de dolor y distensión abdominal. De acuerdo con el parte médico oficial difundido por la institución sanitaria este sábado, el exmandatario permanece en la unidad de terapia intensiva (UTI) con diagnóstico de abdomen agudo obstrutivo, clínicamente estable, consciente y sin fecha de alta prevista.

El médico personal del líder opositor, Brasil Caiado, detalló a medios locales que acompañó a Bolsonaro al centro de salud para someterlo a diversos exámenes. Según explicó el profesional, una tomografía computada reveló una obstrucción casi total del intestino delgado con signos de inflamación y adherencias en la pared abdominal.

"Inmediatamente fue medicado y permanecerá bajo observación médica", subrayó Caiado, quien indicó que los médicos intentan revertir el cuadro agudo mediante tratamiento clínico —que incluye hidratación, ayuno oral y soporte nutricional— antes de definir si será necesaria una nueva intervención quirúrgica.

Por su parte, el hijo del exmandatario, Carlos Bolsonaro, brindó precisiones a través de sus redes sociales y advirtió que el estado de salud de su padre es delicado. Según relató, el exjefe de Estado presentó vómitos reiterados y náuseas constantes.

"Le volvieron a poner a mi padre ese tubo horrible que tanto odia, el que entra por la nariz y baja hasta el estómago. Esto les permitió extraer casi un litro de restos de comida durante la noche, y lo tendrá puesto hasta el final", describió el dirigente en referencia a la sonda gástrica colocada por el equipo médico.

Asimismo, agregó que la situación genera inquietud en su entorno: "Cuando los efectos de la medicación desaparecen, las ganas de vomitar vuelven visiblemente, se le hincha el vientre de nuevo, el dolor se intensifica con los hipos y aumenta la preocupación por la aspiración, junto con la deshidratación, que puede provocar otros problemas más graves". Carlos Bolsonaro también señaló que no se descarta que su padre deba afrontar una décima operación.

Antecedentes médicos y situación judicial

Los problemas gastrointestinales de Jair Bolsonaro son secuela del ataque con arma blanca que sufrió en el abdomen en septiembre de 2018, durante un acto de campaña electoral. Desde entonces, debió atravesar múltiples cirugías e internaciones por cuadros similares, siendo la última intervención abdominal en abril de 2025.

El traslado al centro médico se produjo bajo custodia policial, ya que el expresidente cumple actualmente prisión domiciliaria humanitaria tras haber sido condenado por el Supremo Tribunal Federal a 27 años y tres meses de cárcel por la trama golpista posterior a las elecciones presidenciales de 2022.