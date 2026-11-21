El Ministerio Público lo imputó por presunta frustración de la persecución penal tras las actuaciones vinculadas al banco intervenido.

El Ministerio Público de Paraguay inició una investigación penal contra el exfiscal general Emiliano Rolón por la presunta frustración de la persecución y ejecución penal en el marco de las actuaciones vinculadas al intervenido Ueno Bank.

La causa se originó dentro de las pesquisas por el escándalo financiero que ya provocó un fuerte cimbronazo político en el país vecino, derivando en la destitución mediante juicio político y posterior detención preventiva del expresidente Santiago Peña.

La decisión de la Fiscalía se dio a conocer pocas horas después de que Rolón acudiera ante la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para alertar sobre un presunto lawfare o persecución jurídica en su contra. El exjefe de los fiscales había presentado su renuncia al cargo el martes pasado, luego de que un grupo de legisladores impulsara un pedido de juicio político cuestionando su manejo del expediente de Ueno Bank y las denuncias asociadas al caso.

El reclamo ante la ONU y los fiscales a cargo En su presentación ante el organismo internacional, Rolón advirtió sobre eventuales represalias institucionales y denunció una persecución penal impulsada por motivaciones políticas y mediáticas. Asimismo, solicitó seguimiento internacional sobre su situación y pidió que se exhorte al Estado paraguayo a resguardar el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia fiscal.