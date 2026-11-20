Una misa en un santuario del sur de Italia terminó con una escena que sorprendió a los presentes y generó repercusión en las redes sociales. El cardenal albanés Ernest Simoni, de 98 años, recitó una antigua oración de exorcismo en latín y, mientras pronunciaba las últimas palabras, se escucharon voces y gritos extraños dentro del templo . El episodio quedó registrado por las cámaras y los celulares de los asistentes.

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El hecho ocurrió el martes en el Santuario de Padre Pío de Pietrelcina , ubicado en San Giovanni Rotondo, en la región de Apulia. Simoni presidió la ceremonia, que se desarrolló con normalidad durante aproximadamente una hora, hasta que decidió cerrar la celebración con una plegaria poco habitual en las misas católicas contemporáneas.

El religioso comenzó a recitar la oración Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, cuyo nombre se traduce como "Exorcismo contra Satanás y los ángeles apóstatas". Se trata de una fórmula difundida por disposición del papa León XIII a fines del siglo XIX y vinculada históricamente con los rituales de protección de la Iglesia.

"Imploremos al Dios de la paz que aplaste a Satanás bajo nuestros pies, para que ya no pueda retener cautivos a los hombres ni dañar a la Iglesia", expresó Simoni durante la plegaria. También pronunció una fórmula para expulsar todo espíritu impuro y poder satánico en nombre de Jesucristo.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención llegó cuando estaba terminando la oración. En ese instante comenzaron a escucharse voces y gritos de origen no identificado , que no parecían provenir de las personas que acompañaban al cardenal. En las imágenes difundidas se observa que algunos integrantes del equipo litúrgico reaccionaron santiguándose.

Quién es Ernest Simoni, el cardenal que recitó la oración

Ernest Simoni es un religioso albanés de 98 años, conocido tanto por su trayectoria dentro de la Iglesia católica como por su historia personal durante la dictadura comunista de Enver Hoxha en Albania.

Fue nombrado cardenal por el papa Francisco en 2016, en reconocimiento a su testimonio de fe y a los padecimientos que sufrió durante el régimen comunista, que lo persiguió y mantuvo privado de su libertad.

No es la primera vez que Simoni recita públicamente esta plegaria. El 25 de octubre de 2025 también la pronunció en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, en una ceremonia que tuvo repercusión por el carácter poco frecuente de este tipo de oración.

La historia de la antigua oración de exorcismo

La plegaria tiene su origen en el pontificado de León XIII, quien impulsó una oración a San Miguel Arcángel en 1884. Según una tradición transmitida durante generaciones dentro de la Iglesia, el pontífice habría tenido una visión después de celebrar una misa en el Vaticano.

El relato sostiene que León XIII permaneció inmóvil durante varios minutos, con la mirada fija y visiblemente afectado. Cuando se recuperó, se dirigió a su estudio y escribió una oración dedicada a San Miguel Arcángel.

De acuerdo con esa versión, el Papa contó a sus allegados que había presenciado un diálogo entre Jesús y Satanás. En esa conversación, el demonio habría solicitado un plazo de entre 75 y 100 años para intentar destruir la Iglesia.

Sin embargo, también existe una interpretación histórica vinculada con el contexto político y religioso de aquella época. Durante el siglo XIX, el papado atravesaba la denominada Cuestión Romana, luego de la unificación italiana y la pérdida de los Estados Pontificios. León XIII se consideraba un prisionero en el Vaticano y enfrentaba el avance de movimientos anticlericales en Europa.

En 1890, el pontífice dispuso la publicación de una versión más extensa de la plegaria, conocida como Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, dirigida específicamente a obispos y sacerdotes autorizados. En 1902, el texto fue incorporado como apéndice del Rituale Romanum, el libro que reúne las disposiciones litúrgicas para los sacramentos y otros ritos de la Iglesia.

Por qué no todos pueden realizar esta oración

Con el paso de los años, la Iglesia modificó las disposiciones relacionadas con estas plegarias. Después del Concilio Vaticano II, en 1964, se eliminó la obligación de rezar la oración breve a San Miguel Arcángel al finalizar las misas, aunque su utilización nunca quedó prohibida.

En 1985, la Congregación para la Doctrina de la Fe, entonces encabezada por Joseph Ratzinger —quien años después se convertiría en el papa Benedicto XVI—, emitió una advertencia sobre el uso de las fórmulas extensas de exorcismo.

La disposición estableció que los laicos y los sacerdotes que no contaran con autorización expresa de su obispo no podían utilizar la fórmula larga de León XIII para realizar exorcismos.

Finalmente, en 1999, durante el pontificado de Juan Pablo II, se publicó un nuevo ritual de exorcismos, denominado De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam, que actualizó las fórmulas oficiales y dejó el texto de 1890 como parte de la tradición histórica de la Iglesia.

La plegaria continúa autorizada en determinados contextos tradicionales y para sacerdotes habilitados. Es precisamente esa antigua fórmula la que Ernest Simoni volvió a recitar durante la misa en Italia, en una ceremonia cuyo cierre quedó marcado por los extraños sonidos registrados dentro del santuario.