Una falla de seguridad en Java encendió las alarmas en el mundo tecnológico por su potencial alcance sobre algunas de las compañías más importantes del planeta. El problema afecta a una herramienta ampliamente utilizada para el funcionamiento de aplicaciones y sistemas empresariales, por lo que podría comprometer información sensible y permitir accesos no autorizados.

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La vulnerabilidad fue identificada como Java4Shell y detectada por la firma de ciberseguridad Calif , con asistencia de GPT-6 Cyber , un modelo de inteligencia artificial de OpenAI especializado en la búsqueda de fallas informáticas. El defecto obtuvo una calificación de 9,2 sobre 10 en la escala de gravedad de este tipo de amenazas.

Ante el riesgo, Oracle publicó el martes 17 de noviembre un parche de seguridad para corregir el inconveniente. La investigación también contó con la participación de organismos de seguridad de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, además de empresas como Google y Microsoft.

Java es uno de los lenguajes de programación más utilizados en el mundo. Permite desarrollar aplicaciones y sostener plataformas que funcionan en servidores de empresas, entidades financieras, hospitales y organismos públicos.

Su alcance explica la preocupación que generó el descubrimiento. Según información citada por The New York Times, esta tecnología está presente en aproximadamente el 90% de las compañías que integran la lista Fortune 500 , que reúne a algunas de las empresas más grandes del mundo.

El problema se encuentra en una función de Java encargada de procesar información enviada en formato de texto. Se trata de una operación habitual en procesos como inicios de sesión, cargas de archivos e intercambios de datos entre sistemas.

En determinadas condiciones, un atacante podría aprovechar un error en ese procesamiento para acceder a información reservada o incluso tomar el control de un sistema de manera remota, sin necesidad de contar con un usuario y una contraseña.

Sin embargo, los especialistas aclararon que no existe un mecanismo único para explotar la vulnerabilidad en todos los equipos. El nivel de exposición depende de las aplicaciones instaladas y de la configuración de cada organización.

Qué programas podrían estar expuestos a la vulnerabilidad

Durante las pruebas, Calif identificó posibles escenarios de riesgo en herramientas utilizadas por grandes compañías y equipos de trabajo. Entre ellas aparecen Keycloak, Jira y Confluence de Atlassian, JFrog Artifactory y Jenkins.

La falla afecta a determinadas versiones de OpenJDK, la implementación de código abierto más extendida de Java, y a distintas distribuciones basadas en ella.

La lista incluye:

Amazon Corretto.

Eclipse Temurin.

Microsoft Build of OpenJDK.

Red Hat OpenJDK.

Oracle Java SE.

Oracle GraalVM for JDK.

No obstante, esto no significa que todos los dispositivos que utilizan Java estén comprometidos. La investigación determinó que el problema se presenta en servidores con determinados procesadores, habituales en algunos centros de datos, mientras que los equipos con arquitectura ARM64 no están afectados.

Por ese motivo, las organizaciones deben verificar tanto las versiones de Java instaladas como las características del hardware que utilizan.

Qué recomienda Oracle para evitar ataques

La principal medida de prevención es instalar la actualización de seguridad distribuida por Oracle y comprobar qué versiones de Java funcionan en los servidores de cada compañía.

Calif también mencionó algunas alternativas temporales, como desactivar una función de aceleración en determinados equipos. Sin embargo, advirtió que esas medidas deben aplicarse con precaución y que no reemplazan la instalación del parche correspondiente.

El descubrimiento también puso de relieve el papel de la inteligencia artificial en la ciberseguridad. Según la firma Calif, el investigador Quang Luong detectó la vulnerabilidad en aproximadamente una hora y desarrolló una primera prueba durante las dos horas siguientes.

Qué deben hacer los usuarios

Aunque la vulnerabilidad está dirigida principalmente a sistemas empresariales y servidores, también hay recomendaciones para quienes utilizan computadoras y aplicaciones bancarias.

Los especialistas aconsejan mantener actualizado el sistema operativo, instalar las nuevas versiones de las aplicaciones desde tiendas oficiales y evitar enlaces sospechosos recibidos por correo electrónico o mensajes.

También recomiendan no descargar programas desde sitios desconocidos y comunicarse con las entidades bancarias ante cualquier movimiento extraño o aviso inusual.

Por el momento, la preocupación principal está puesta en las organizaciones que utilizan las versiones de Java alcanzadas por el problema. La rapidez con la que puedan identificar sus sistemas expuestos e instalar las correcciones será determinante para reducir los riesgos de una vulnerabilidad que podría tener consecuencias sobre servicios esenciales y compañías de alcance global.