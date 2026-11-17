Una red altamente clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) sufrió este martes una importante interrupción que afectó sus comunicaciones internas. El organismo investiga el alcance y las causas del problema, mientras las primeras evaluaciones no encontraron indicios de que se haya tratado de un ciberataque.

Cayó la red de alta seguridad Estados Unidos en medio de un contexto de fallos tecnológicos

El sistema afectado es conocido como NSA Net y es utilizado por los empleados de la agencia para intercambiar información sensible dentro de la organización. Fuentes conocedoras de la situación indicaron que la falla obligó a reorganizar la actividad en la sede central de Fort Meade, Maryland.

La NSA no había emitido hasta el momento una explicación pública sobre qué provocó la interrupción. Reuters tampoco pudo establecer de manera independiente cuánto tiempo llevaba afectado el sistema ni cuál era la magnitud total de la falla, mientras los técnicos trabajaban para determinar qué ocurrió.

Uno de los efectos inmediatos fue la decisión de establecer ingresos escalonados para los trabajadores de la agencia. El objetivo fue impedir que decenas de miles de empleados intentaran conectarse simultáneamente a la red durante las primeras horas del día y aumentaran la presión sobre el sistema.

The Record, medio especializado en ciberseguridad, indicó que NSA Net no estaría completamente fuera de servicio , sino que estaría ofreciendo conectividad de forma intermitente. Una de sus fuentes aseguró además que la infraestructura venía mostrando problemas de estabilidad desde hacía varias semanas, una situación que ya había generado dificultades internas.

Ante la interrupción, centros de respaldo distribuidos en diferentes puntos de Estados Unidos quedaron en condiciones de asumir parte de la carga. Estas instalaciones permiten sostener funciones esenciales de la agencia, entre ellas su misión de recopilar inteligencia de señales a nivel mundial.

No habría afectado las comunicaciones de inteligencia con Trump

Pese a la sensibilidad del sistema afectado, las primeras informaciones señalan que la falla no comprometería el envío de inteligencia urgente al presidente Donald Trump, que se encuentra de gira por Asia.

Funcionarios citados por CNN explicaron que el Gobierno estadounidense dispone de múltiples sistemas redundantes y redes alternativas para garantizar las comunicaciones clasificadas con el mandatario, incluso durante sus traslados a bordo del Air Force One.

La existencia de esas redes de respaldo resulta especialmente relevante debido al tipo de información que procesa la NSA, uno de los principales organismos de inteligencia estadounidenses y responsable de tareas vinculadas con inteligencia de señales, comunicaciones y seguridad de sistemas gubernamentales.

Hasta ahora no hay indicios de un ciberataque

Las fuentes consultadas por CNN y The Record coincidieron en que no existen evidencias inmediatas de una intrusión informática. La hipótesis principal, por el momento, apunta a un problema técnico, aunque la investigación todavía continúa.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró este martes que la reciente seguidilla de interrupciones tecnológicas registrada en el país no estaría relacionada con ataques cibernéticos y atribuyó varios de esos incidentes a sistemas informáticos antiguos que necesitan modernización.

La NSA, sin embargo, todavía no informó oficialmente si ese diagnóstico se aplica específicamente a NSA Net ni detalló qué componente pudo haber fallado.

Una seguidilla de fallas tecnológicas en Estados Unidos

El incidente se produjo en medio de una sucesión de problemas tecnológicos que afectaron durante los últimos días a servicios públicos y grandes compañías estadounidenses, aunque las autoridades indicaron que no existen pruebas de que estén relacionados entre sí.

El viernes, una falla en la red de comunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligó a detener durante más de cuatro horas las salidas de vuelos en todo Estados Unidos. El episodio provocó miles de cancelaciones y demoras y fue finalmente vinculado con un router utilizado por el sistema de control aéreo.

Días antes, Microsoft sufrió una interrupción global que dejó fuera de servicio herramientas como Outlook y Teams. También se registraron problemas tecnológicos en United Airlines y JPMorgan Chase, lo que aumentó la atención sobre la resiliencia de infraestructuras críticas y sistemas corporativos.

La Casa Blanca minimizó la posibilidad de una conexión entre los episodios. Consultado este martes durante su visita a Manila, Trump sostuvo que problemas de este tipo pueden ocurrir en grandes organizaciones y no planteó públicamente una relación entre las distintas fallas.

La NSA ya sufrió grandes fallas internas en el pasado

No es la primera vez que la infraestructura tecnológica de la agencia enfrenta una interrupción relevante. En 2000, los sistemas informáticos de la NSA permanecieron fuera de servicio durante tres días por una anomalía de software y problemas de infraestructura. La recuperación demandó miles de horas de trabajo y alrededor de US$1,5 millones.

En 2013 también quedó temporalmente fuera de línea el sitio público del organismo. Aunque grupos de hackers aseguraron inicialmente haberlo derribado mediante un ataque de denegación de servicio, funcionarios estadounidenses atribuyeron posteriormente el episodio a una actualización programada.

Por ahora, la atención está puesta en determinar por qué NSA Net comenzó a funcionar de manera inestable, qué alcance tuvo la interrupción y cuándo podrá restablecerse completamente el servicio, mientras las redes alternativas mantienen operativas las funciones consideradas prioritarias.