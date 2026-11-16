Los inconvenientes comenzaron este lunes por la mañana y afectaron tanto el acceso a las plataformas online como las transferencias a través de la red Zelle.

Miles de usuarios en Estados Unidos denunciaron este lunes serios inconvenientes para ingresar a sus cuentas y operar en las plataformas digitales de algunos de los principales bancos del país, entre ellos Chase, Bank of America, Wells Fargo, US Bank y JP Morgan.

Según los registros del portal especializado DownDetector —que monitorea en tiempo real el funcionamiento de servicios digitales a nivel mundial—, los reportes comenzaron alrededor de las 9:30 hora local (11:30 de la Argentina). Antes de las 14:00 (16:00 hora argentina), la plataforma ya acumulaba más de 4.000 notificaciones de error solo de clientes de Chase, a las que se sumaron más de 2.500 quejas vinculadas a Bank of America, Wells Fargo, US Bank y JP Morgan.

Problemas en transferencias y la respuesta oficial de los bancos A los inconvenientes en el home banking y las aplicaciones móviles se sumaron centenares de reportes de fallas en Zelle, la popular red de pagos utilizada para realizar transferencias inmediatas entre cuentas bancarias en territorio estadounidense.

Si bien la mayoría de las entidades financieras evitaron dar precisiones detalladas sobre el origen técnico del desperfecto, desde Chase salieron a llevar tranquilidad a sus clientes y descartaron que el incidente responda a una vulneración informática.

“Debido a un problema técnico, algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse, pero los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos. Estamos trabajando para resolverlo lo antes posible”, señaló un portavoz de la entidad a la cadena CNN, aclarando que se trató de un “fallo” del sistema y no de un ciberataque generalizado.