El episodio ocurrió mientras el pontífice recorría en papamóvil los alrededores de la Base Aérea Las Palmas, en Lima, antes de su última misa. Mirá el vídeo.

Un momento de tensión se vivió durante la despedida del papa León XIV en Perú, cuando recibió el impacto de un objeto en el rostro mientras saludaba a la multitud desde el papamóvil. El incidente tuvo lugar en las inmediaciones de la Base Aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Surco, pocos minutos antes de que el Sumo Pontífice oficiara su última misa en territorio peruano.

La secuencia quedó registrada en vivo por las cámaras de televisión que transmitían el recorrido. En las imágenes se observa cómo el Papa, tomado por sorpresa, se lleva de inmediato la mano a la cara con un evidente gesto de dolor, aunque el vehículo oficial mantuvo su marcha sin detenerse.

De acuerdo con una fotografía captada por la agencia AFP, el elemento que golpeó al pontífice habría sido un rosario. Durante este tipo de caravanas, es habitual que los fieles arrojen hacia el vehículo papal distintos recuerdos como rosarios, peluches o camisetas deportivas con la intención de que sean bendecidos. Si bien León XIV suele destacar por sus rápidos reflejos para atrapar estos obsequios en el aire, en esta oportunidad el lanzamiento lo tomó desprevenido.

Cómo siguió la jornada del Pontífice A pesar del golpe, desde el entorno oficial no se reportó que el líder de la Iglesia Católica, de 71 años, haya sufrido lesiones de consideración. De hecho, metros más adelante dentro del mismo trayecto, Robert Prevost se mostró sonriente y llegó a cargar en brazos a un bebé que le acercaron los asistentes, antes de dirigirse al altar principal.