"Volvió a casa": León XIV llegó a Chiclayo y una multitud salió a recibir al Papa que conocieron como el "Padre Roberto"

León XIV volvió a una de las ciudades que marcó profundamente su vida. El Papa aterrizó este viernes en Chiclayo y fue recibido por miles de fieles en un regreso cargado de emoción , esta vez no como el obispo Robert Prevost que durante años recorrió parroquias, barrios y comunidades de Lambayeque, sino como el máximo representante de la Iglesia católica.

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El avión que trasladó al Santo Padre desde Lima tocó suelo chiclayano durante la mañana y, minutos después, León XIV descendió para comenzar una de las etapas más personales de su visita al Perú. A lo largo del recorrido comenzaron a aparecer grupos de fieles que esperaban desde temprano para saludarlo y acompañar su retorno a la ciudad que durante años sintió como propia.

Antes incluso de despegar desde Lima, el viaje ya había adquirido un tono especial. El capitán del vuelo que lo trasladó hacia Chiclayo le dedicó un mensaje en el que recordó sus más de dos décadas de servicio en el Perú y resumió el significado del recorrido con una frase: “Gracias por volver a casa” .

Robert Francis Prevost fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023 , aunque su relación con Perú comenzó muchos años antes. Durante su etapa pastoral construyó un fuerte vínculo con sacerdotes, familias y comunidades de Lambayeque, que continuó incluso después de ser convocado a Roma.

León XIV ya está en casaEl papa aterriza en Chiclayo, donde fue obispo entre 2015 y 2023 https://t.co/QuLz9Ra8sP

En Chiclayo todavía hay quienes lo recuerdan simplemente como el “Padre Roberto” . Antes de convertirse en Papa, imaginaba incluso permanecer allí y reconoció que abandonar Perú para asumir nuevas responsabilidades en el Vaticano había sido uno de los momentos más difíciles de su vida.

Ese pasado explica buena parte de las imágenes de este viernes. No se trata únicamente de la llegada de un pontífice a una ciudad peruana: para numerosos habitantes de la región es el regreso de alguien que conoció sus comunidades desde adentro, celebró junto a ellas y acompañó durante años su vida religiosa.

Durante sus años de trabajo pastoral en Perú, León XIV recorrió comunidades rurales y mantuvo un vínculo cercano con poblaciones alejadas de los grandes centros urbanos.

Una recepción multitudinaria para su regreso

Desde horas de la madrugada, miles de personas comenzaron a movilizarse hacia distintos puntos de Chiclayo y, especialmente, hacia las Pampas de Pimentel, donde León XIV tiene previsto celebrar una de las misas centrales de su visita. Algunos peregrinos caminaron durante kilómetros y pasaron la noche en el lugar para conseguir un espacio cercano al recorrido papal.

La organización preparó la explanada para recibir a más de un millón de fieles, con accesos habilitados desde la noche anterior y un importante operativo de seguridad. Allí el Papa recorrerá parte del predio en el papamóvil antes de encabezar la celebración eucarística.

Las calles de Chiclayo también fueron preparadas especialmente para el acontecimiento. Distintos tramos de la ciudad quedaron sujetos a restricciones de tránsito y controles, mientras los fieles se ubicaron a lo largo de las zonas habilitadas para intentar ver pasar al Pontífice.

Miles de fieles aguardaron al papa León XIV a lo largo de la ruta que une el aeropuerto de Chiclayo con las Pampas de Pimentel, donde encabezará una multitudinaria misa.

Una visita atravesada por recuerdos

Después de la misa, León XIV tendrá una agenda que lo llevará nuevamente a espacios ligados a su historia pastoral. Entre ellos figura una visita privada a la capilla San Óscar Romero, en La Victoria, además de un encuentro con representantes de la Iglesia en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

También está previsto que se reúna con representantes del mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y que, durante la noche, comparta una cena con sacerdotes de la diócesis de Chiclayo, muchos de ellos vinculados a la etapa en la que Prevost conducía la Iglesia local.

El regreso continuará durante el sábado con nuevas actividades en Lambayeque. Chiclayo tendrá todavía varias horas junto al hombre que años atrás dejó la ciudad como obispo y que este viernes volvió convertido en León XIV.