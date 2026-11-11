Arte argentino en el Vaticano: una obra inspirada en los Andes fue elegida por la Orden de San Agustín para el papa León XIV

Una obra con fuerte impronta regional llegará a la Santa Sede. Integrantes de la Orden de San Agustín eligieron por unanimidad la pintura titulaba "Con el corazón en los Andes", realizada por la artista plástica Mercedes Fariña , para ser obsequiada de manera oficial al papa León XIV .

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La decisión se tomó tras la evaluación de una serie de cinco cuadros que Fariña preparó especialmente para la ocasión. Tras remitir las obras a la Nunciatura Apostólica, los religiosos agustinos resolvieron cuál de las piezas representaría el tributo artístico al Pontífice.

El cuadro elegido destaca por incorporar elementos icónicos de la región andina, como un cordero y un ñandú. Según detalló Fariña, la intención fue canalizar una impronta personal a través de esa simbología: "La idea y el deseo de llevarle el corazón", sintetizó sobre la composición que encabezó la producción de la serie.

La artista tuvo la oportunidad de presenciar el momento en que la pieza fue presentada al líder de la Iglesia Católica. "Por la cara del papa León XIV me doy cuenta que le gustó", expresó durante una entrevista, al recordar cómo nació la colección: "Hice un cuadro y después hice cuatro más".

No es la primera vez que la pintora platense conecta su arte con el Vaticano. En 2013, Fariña retrató a Jorge Bergoglio junto a la Basílica San José de Flores y viajó en octubre de ese mismo año a Roma, donde le entregó la obra personalmente al papa Francisco . Aquel lienzo pasó a formar parte de la colección oficial de la Santa Sede.

Tiempo después, la artista recibió en su domicilio una carta manuscrita del propio Francisco enviada en un sobre de la Nunciatura. "El papa Francisco me agradeció y me envió por correo una carta de puño y letra", recordó sobre aquel intercambio, destacando que el remitente lucía la inscripción “Papa Francisco, Casa Santa Marta”.

A partir de aquella vivencia, Fariña consolidó la serie temática "Los Papas", integrada por nueve pinturas que repasan los homenajes dedicados tanto a Francisco como a León XIV.

Exhibición de las reproducciones en Buenos Aires

La Orden de San Agustín otorgó la autorización correspondiente para que las reproducciones de las obras dedicadas a León XIV sean mostradas al público. Actualmente, las copias de la serie se encuentran expuestas en la iglesia San Agustín, ubicada en la intersección de la avenida Las Heras y Austria, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.