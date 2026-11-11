Qué es la Rosa de Oro, la histórica ofrenda que León XIV dejó a la Virgen de Luján

Entre las imágenes que dejó la despedida de León XIV de la Argentina hubo un gesto cargado de historia y simbolismo: antes de finalizar su última misa, el Papa se acercó a la Virgen de Luján y depositó a sus pies una Rosa de Oro. La pieza no fue un obsequio protocolar, sino una de las distinciones de mayor tradición dentro de la Iglesia católica y una expresión especial de devoción hacia los principales santuarios marianos.

Desde "Argentina tiene dos Papas" hasta "Argentina, levántate y camina": las mejores frases de León XIV en su histórica visita

La escena tuvo además un antecedente que la volvió todavía más significativa. La Virgen de Luján ya había recibido una Rosa de Oro en 1982 , cuando Juan Pablo II llegó a la Argentina durante la Guerra de Malvinas y visitó el santuario bonaerense. Aquella pieza se conserva actualmente en el museo ubicado en la cripta de la Basílica.

Con la ofrenda de León XIV, la patrona de los argentinos recibió por segunda vez esta distinción pontificia. El gesto se produjo durante una jornada excepcional para Luján, ya que la pequeña imagen original de la Virgen salió del interior del santuario para acompañar la celebración frente a la Basílica, algo reservado para ocasiones especiales.

La Rosa de Oro es una pieza realizada en oro con forma de rosa que los pontífices entregan como signo de bendición, veneración y reconocimiento. Su tradición se remonta a la Edad Media y, durante siglos, fue concedida a iglesias, monasterios, soberanos y personalidades vinculadas estrechamente con la Iglesia. Con el tiempo, su entrega quedó especialmente asociada a grandes santuarios y advocaciones de la Virgen María.

El propio Vaticano resume su significado como una expresión del amor filial del Papa hacia la Virgen . León XIV utilizó esa misma definición cuando entregó una Rosa de Oro a Nuestra Señora de la Almudena durante su visita a España: explicó que la pieza representaba precisamente el afecto y la devoción del Pontífice hacia María.

El oro tiene además un significado propio dentro de la tradición cristiana y la pieza fue asociada históricamente con Cristo, la resurrección y la fe. En antiguas ceremonias incluso era perfumada con bálsamos y especias antes de ser bendecida, otro de los elementos que acompañaron durante siglos el ritual de la Rosa de Oro.

Una tradición que León XIV recuperó durante sus viajes

La entrega en Luján no fue un hecho aislado dentro del pontificado de León XIV. Durante sus viajes recientes, el Papa utilizó la Rosa de Oro como uno de sus principales gestos de devoción mariana.

En junio la depositó ante Nuestra Señora de la Almudena, en Madrid, y posteriormente repitió el gesto en Lourdes, Francia. Apenas días antes de llegar a la Argentina también ofreció una a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay, durante su paso por Florida.

En Uruguay, el propio León XIV explicó que la Rosa de Oro era ofrecida como un “signo de veneración y de amor filial” y pidió que el objeto recordara también a los fieles el llamado a imitar a María. Esa misma tradición fue la que trasladó este miércoles al principal santuario mariano de la Argentina.

El antecedente de Juan Pablo II en plena Guerra de Malvinas

La primera Rosa de Oro de Luján está directamente ligada a otra visita papal histórica. Juan Pablo II llegó al país en junio de 1982, mientras Argentina y Reino Unido se encontraban en guerra por las Islas Malvinas, y convirtió su paso por el santuario en uno de los momentos centrales de aquella visita.

Durante esa jornada, el Pontífice entregó una Rosa de Oro a la Virgen. Más de cuatro décadas después, León XIV repitió el gesto ante la misma imagen, estableciendo una conexión entre dos visitas papales realizadas en momentos muy diferentes de la historia argentina.

La elección de Luján tampoco fue casual dentro de la despedida de León XIV. Durante su homilía recordó especialmente al papa Francisco y destacó la fuerte devoción que Jorge Bergoglio mantenía por la que llamaba cariñosamente la “Patroncita morena”.

Además, León XIV mencionó una coincidencia personal: su pontificado comenzó el 8 de mayo de 2025, precisamente el día de la Virgen de Luján. Frente a su imagen pidió protección para el pueblo argentino y se encomendó a ella antes de concluir su visita al país.

Así, la Rosa de Oro quedó como uno de los últimos símbolos que dejó León XIV antes de partir rumbo a Perú: una tradición medieval, un reconocimiento reservado para lugares de especial importancia religiosa y una nueva pieza que se suma a la historia de la Virgen de Luján y de las visitas papales a la Argentina.