    • 11 de noviembre de 2026 - 08:57

    León XIV se prepara para celebrar una misa en Luján ante más de un millón de fieles

    El Papa encabezará desde las 10 una celebración frente a la Basílica de Luján. Será su último gran acto litúrgico en Argentina antes de partir hacia Perú.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Miles de fieles ya esperan al papa León XIV en Luján, donde celebrará una misa multitudinaria frente a la Basílica desde las 10 de la mañana. Las autoridades estiman que más de 1,7 millones de personas participarán de la ceremonia, que marcará la última gran celebración litúrgica del Sumo Pontífice en Argentina antes de continuar su gira sudamericana por Perú.

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    Para garantizar el desarrollo de la jornada, el municipio y las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo especial de tránsito y logística. Se restringió la circulación vehicular en las calles cercanas al templo y se instalaron puestos de atención sanitaria y puntos de hidratación para asistir a los peregrinos.

    Vigilias, pantallas gigantes y controles sanitarios

    Durante la noche previa al evento, los grupos de fieles organizaron vigilias de oración, actividades culturales y cantos festivos en la explanada de la Basílica.

    La infraestructura dispuesta incluyó pantallas gigantes y equipos de sonido en las calles aledañas, para que quienes se encuentren lejos del altar principal puedan seguir la celebración.

    El dispositivo de seguridad permanecerá activo durante toda la concentración y continuará hasta la desconcentración total del público. La Cruz Roja, Defensa Civil y los servicios de salud provinciales desplegaron hospitales móviles y ambulancias en las vías de evacuación de la zona céntrica.

    Al finalizar la ceremonia frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján, León XIV saludará brevemente a los representantes eclesiásticos antes de partir hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

    Despedida oficial y partida hacia Perú

    La ceremonia formal de despedida con las autoridades nacionales está prevista para las 13:30 en la terminal aérea de Ezeiza.

    A las 14, el avión papal despegará rumbo a Lima, Perú, para dar por concluida la visita de León XIV a la Argentina y continuar con su gira internacional por Sudamérica.

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