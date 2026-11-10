    • 10 de noviembre de 2026 - 11:42

    [GALERIA] León XIV en Córdoba: las 25 postales de DIARIO DE CUYO de una misa multitudinaria cargada de emoción

    DIARIO DE CUYO estuvo presente con sus enviados especiales en la histórica celebración que reunió a casi un millón de personas en el predio de FAdeA. Lágrimas, abrazos, alegría y devoción marcaron una jornada inolvidable.

    Las 25 postales de DIARIO DE CUYO de una misa multitudinaria cargada de emoción. Fotos Daniel Arias, enviado especial.&nbsp;

    Las 25 postales de DIARIO DE CUYO de una misa multitudinaria cargada de emoción. Fotos Daniel Arias, enviado especial. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Gimena Contrera Díaz
    Por Gimena Contrera Díaz y Daniel Arias

    La llegada del papa León XIV a Córdoba dejó imágenes que reflejaron la emoción de una multitud. Casi un millón de personas se congregaron en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para participar de una misa histórica, en una jornada atravesada por la fe, las lágrimas, los abrazos y la alegría de miles de fieles.

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    DIARIO DE CUYO estuvo allí, con sus enviados especiales, para registrar cada momento de una celebración que convocó a peregrinos de distintos puntos de Argentina y de países vecinos.

    Desde la expectativa por la llegada del Pontífice hasta los gestos de emoción durante la ceremonia, la multitud convirtió el predio en un escenario de profunda devoción.

    Las cámaras de este medio capturaron los rostros, los encuentros, las muestras de cariño y las escenas más conmovedoras de una jornada que quedará en la memoria de los presentes.

    DIARIO DE CUYO te muestra las 27 mejores postales de la histórica misa de León XIV en Córdoba. Fotos: Daniel Arias, enviado especial

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