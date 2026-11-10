Monseñor Jorge Lozano sobre la histórica visita de León XIV: "Nos queda un gran compromiso para no defraudar la alegría y la fe del pueblo"

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En el marco de la histórica visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina —un acontecimiento que paralizó al país y movilizó a multitudes sin precedentes tanto en Buenos Aires como en su posterior escala en Córdoba y las multitudinarias celebraciones del fin de semana—, el arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Jorge Lozano, analizó las vivencias y el profundo impacto que el paso del Pontífice deja en la Iglesia y en la sociedad.

La movilización de fieles desde el interior del país fue masiva. Según estimaciones del sector turístico, cerca de 10.000 sanjuaninos viajaron para participar de las actividades oficiales, eligiendo en un 95% la provincia de Córdoba como punto de encuentro para acompañar la agenda papal.

Al reflexionar sobre las primeras jornadas y la respuesta de la gente en las calles, Monseñor Lozano destacó la dimensión espiritual del evento: "Es un momento muy importante desde la fe, porque en él vemos al que Jesús pone para conducir a la vida de la Iglesia, en él vemos también a quien nos va mostrando desafíos nuevos que tenemos que asumir como comunidad cristiana y también vemos a alguien que trasciende los límites de la religión católica". En ese sentido, resaltó la impronta ecuménica del Pontífice: "En el encuentro que tuvo con referentes de otras religiones, en el diálogo y en la búsqueda de la paz, es alguien que realmente nos hace mucho bien su presencia y su mensaje", expresó en una entrevista en Radio Sarmiento.

La concurrencia a las misas y actos centrales quebró marcas históricas en la Argentina, superando ampliamente las cifras registradas durante la visita de Juan Pablo II. Al recordar las postales de las multitudes abrazando el paso del Sumo Pontífice, el arzobispo sanjuanino confesó su conmoción: "A mí se me eriza la piel cuando vuelvo a repasar las imágenes que hemos visto en la celebración y lo que nos queda, pensaba yo, es un gran compromiso para no defraudar la confianza, la alegría y saber que toda esa gente se mueve no porque convoque la Iglesia o porque los obispos les pedimos que vengan, sino que es un movimiento espontáneo que surge desde la fe y desde el anhelo de expresar la fe como un pueblo, en comunidad".

En el ámbito más cercano, Lozano compartió detalles del clima de fraternidad vivido durante la cena que los obispos argentinos mantuvieron con León XIV en el Arzobispado de Buenos Aires: "Ayer estuvimos muy cerquita de él en la cena, compartimos un momento muy lindo. El Papa el domingo había citado un tango de Gardel en el discurso y entonces ayer entre un grupo de obispos se pusieron de acuerdo para cantarle el tango entero para que él viera cómo era la música, la melodía, la letra, y después cantamos una zamba, así que fue un momento muy lindo, de una cena entre amigos".